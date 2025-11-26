Home

Rugby: la partita di B Lions Amaranto Livorno – Roma Olimpic cadetta di domenica 30 in anticipo alle 13:00

26 Novembre 2025

Rugby: la partita di B Lions Amaranto Livorno – Roma Olimpic cadetta di domenica 30 in anticipo alle 13:00

Livorno 26 novembre 2025

La partita in programma sul prato dell’‘Emo Priami’ in questa ultima domenica del mese di novembre e valida per la quarta giornata del campionato di serie B, girone 4, tra i Lions Amaranto Livorno e la Roma Olimpic cadetta si giocherà alle ore 13:00 e non come previsto nel calendario originario alle 14:30.

La società capitolina, per motivi logistici, ha chiesto di anticipare il drop d’inizio del confronto di 90 minuti. La richiesta è stata sportivamente accettata dai labronici.

La gara in oggetto giunge dopo uno stop di quattro settimane: un prolungato riposo agonistico osservato in omaggio ai tre test match autunnali dell’Italrugby.

I Lions Amaranto, al loro nono campionato di B (il sesto consecutivo), occupano la sesta piazza con sei punti all’attivo, frutto di un successo (giunto alla prima giornata, in trasferta contro i Cavalieri Prato/Sesto cadetti) e due sconfitte (rimediate in casa con i Lions Alto Lazio e sul terreno del CUS Siena).

La neo-promossa formazione dell’Olimpic cadetta è ultima a quota zero: i romani stanno scontando anche un calendario in salita che ha proposto nelle prime tre uscite scontri con formazioni in lotta per promozione e playoff (in successione Perugia, Olbia e Lions Alto Lazio). L’ingresso sugli spalti del ‘Priami’ sarà al solito, per gli sportivi, gratuito. Chi fosse impossibilitato a seguire l’incontro dal vivo, potrà viverne ugualmente in diretta le emozioni, con i propri dispositivi informatici, con l’app Veo. I Lions Amaranto chiuderanno il loro 2025 agonistico con gli impegni previsti il 7 e il 14 dicembre sul terreno del Gubbio e in casa con il Perugia.