Rugby

10 Novembre 2021

Rugby: la situazione in B e il programma gare del prossimo fine settimana

Livorno 10 novembre 2021

Con quattro vittorie, una delle quali ‘condita’ dal bonus-attacco, i Lions Amaranto Livorno sono, dopo quattro giornate, a sorpresa – ma con pieno merito –, primi nella classifica del girone 2 di serie B di rugby. Questa la situazione nella parte alta della graduatoria: Lions 17 punti; Roma Olimpic 15; Parma 14; Florentia e Livorno Rugby 10. Parma, Florentia e Livorno Rugby hanno già osservato il loro turno di riposo e dunque figurano, ciascuna, con sole tre gare giocate. Domenica prossima il torneo si ferma, per lasciar spazio alla partita della nazionale, che sabato 13 alle 14:00, a Treviso, giocherà contro l’Argentina. In campo, tra gli azzurri, anche i livornesi Lucchesi e Mori. Domenica 14 alle 12:30 si giocherà, al ‘Montano’ di via dei Pensieri, il derby tra le squadre under 19 del Livorno Rugby e del Granducato. Derby tra Granducato e Livorno Rugby, ma a livello under 17, al ‘Priami’ di via Marx a Stagno alle ore 11:00. Sabato 13 alle ore 15:30, simpatico raggruppamento riservato agli under 13 sul ‘Montano’: in campo le rappresentative del Livorno Rugby, del Piombino, del Valdinievole e del Lucca.

