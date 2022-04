Home

Sport

Rugby

Rugby: largo successo per gli under 17 Granducato

Rugby

11 Aprile 2022

Rugby: largo successo per gli under 17 Granducato

Livorno 11 aprile 2022

Il Granducato under 17 diverte, si diverte e si conferma squadra ‘corsara’, più abile nelle partite giocate in trasferta rispetto a quelle disputate sul rettangolo di casa ‘Emo Priami’ di Stagno.

I giallo-bianco-rossi (nati negli anni 2005 e 2006), sul terreno del Bellaria Pontedera, in questa assolata domenica di inizio primavera, hanno giocato un match ricco di spessore e si sono imposti con il perentorio punteggio di 5-59 (1 meta a 9).

I cinque punti ottenuti (il bonus-attacco per gli ospiti era già in cassaforte al 26’) consentono di issarsi solitari in vetta alla classifica del proprio mini-girone.

È matematico il passaggio alle semifinali di questo campionato regionale al quale partecipano tutte le formazioni toscane non qualificate al torneo élite.

I Granduchi sono sicuri almeno del secondo posto conclusivo del proprio gironcino; per difendere la prima piazza basteranno nel prossimo impegno (fuori casa con i Mascalzoni del Canale) due punti oppure un solo punto; a patto di non far cogliere agli antagonisti l’intera posta (quello che si ottiene in caso di successo più bonus).

La situazione nel girone:

Granducato 10 p.; Bellaria 5; Mascalzoni* 1. *I Mascalzoni, che figurano con una gara in meno rispetto alle altre due squadre, stanno scontando 4 punti di penalizzazione.

A Pontedera, dopo la meta iniziale dei padroni di casa (5-0 all’8’), i giallo-bianco-rossi hanno saldamente preso in mano le redini del confronto.

Ottime le giocate di tutti i settori e di tutti i reparti.

Quattro mete del centro Gabbriellini, due dell’estremo Bernini, una del centro Giorgi (che ha firmato anche sette trasformazioni), una dell’ala Ercolini e una del mediano di mischia Casalini.

Confortanti le risposte giunte a sei giorni dalla disputa dell’evento internazionale Colorno Tournament U17, uno delle kermesse più importanti nel panorama rugbistico giovanile italiano.

La manifestazione è in programma sabato 16 aprile a Colorno (alle porte di Parma) e sarà ancora una volta intitolata a Filippo Cantoni.

Il Granducato (franchigia che vede nelle proprie fila elementi tesserati Lions Amaranto Livorno, CUS Pisa e Titani Viareggio) si troverà di fronte alcune delle maggiori compagini di categoria a livello nazionale e non solo nazionale.

Si preannuncia per il Granducato una serie di gare dure, utilissime per acquisire importanti esperienze.

A Pontedera gli allenatori Francesco Consani e Simone Massimetti (nella circostanza assenti, per impegni, i loro colleghi Giacomo Brancoli e Denis Dallan) hanno utilizzato inizialmente questo quindici:

Bernini; Contini, Gabbriellini, Giorgi, Ercolini; Pellegrini, Casalini; Tamarri, Quercioli, Consani; Marchetti, Smereka; Angemi, Zingoni (cap.), Parziale.

Entrati nella ripresa: Bernardo, Vernoia, Turini, Iacopini, Spagnoli D., Spagnoli O. e Zampini.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin