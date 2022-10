Home

Sport

Rugby

Rugby, le gare in programma nel weekend tra Livorno e Stagno

Rugby

14 Ottobre 2022

Rugby, le gare in programma nel weekend tra Livorno e Stagno

Livorno 14 ottobre 2022 – Rugby, le gare in programma nel weekend tra Livorno e Stagno

Le realtà seniores del Livorno Rugby e dei Lions Amaranto sono impegnate domenica in trasferta, rispettivamente ad Avezzano, alle 14. 30, nel quadro della 3° giornata di A, girone 3, e sul campo del Florentia, alle 15. 30, nel quadro del terzo turno di B, girone 2.

Incontro casalingo alle 12. 00 di domenica sul prato del ‘Carlo Montano’ di via dei Pensieri, nel quadro della terza giornata degli spareggi barrage per il Livorno Rugby under 19, contro i pari età del Modena.

Gli under 19 biancoverdi, provenienti da due vittorie – curiosamente entrambe con il punteggio di 8-7 – sono ad un passo dalla qualificazione alla fase elite del torneo di categoria.

Nel pomeriggio di sabato (ore 16:00), i Lions Amaranto under 13 ospiterà, sul prato dell”Emo Priami’ di via Marx a Stagno un simpatico raggruppamento con al via sette squadre della costa toscana.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin