Rugby: le giovanili delle squadre livornesi

Etruschi Livorno under 12 in grande spolvero nel torneo di Arezzo. I verde-amaranto (atleti nati nel 2006 e 2007) guidati dagli allenatori Francesco Consani e Daniele Campani (ex tecnici della prima squadra degli Etruschi) hanno pienamente confermato le qualità già emerse nella prima parte dell’annata, in occasione dei vari raggruppamenti effettuati in giro per la Toscana. Al via dell’evento aretino, in tutto, 15 squadre (inizialmente divise in 3 gironi da 5), provenienti da varie regioni. Un torneo di qualità. Nel proprio girone, i labronici hanno vinto con Belluno, Perugia e Prato, cedendo solo per una meta a zero (in una partita equilibrata, molto intensa e bella, decisa all’ultimo), contro il Sesto Fiorentino. La formazione degli Etruschi, come migliore tra le tre seconde, si è meritata l’accesso alle semifinali. Contro il Firenze, altra prova di spessore per i verde-amaranto, superati per due mete a zero. Anche in questa occasione, labronici caparbi, mai domi al cospetto di una delle migliori formazioni del centro Italia. I livornesi avrebbero dovuto a questo punto disputare la finale per il terzo posto con il Sesto (già affrontati in precedenza nel proprio girone). Dopo una lunga attesa, considerato anche il maltempo, le due formazioni

hanno deciso di non giocare la gara: terzo posto a pari merito. Al di là dell’ottimo piazzamento, i verde-amaranto sono fieri di quanto espresso nell’arco dell’evento. ‘Etruschini’