Home

Sport

Rugby

Rugby, le partite in programma a Stagno

Rugby

13 Dicembre 2024

Rugby, le partite in programma a Stagno

Livorno 13 dicembre 1024 Rugby, le partite in programma a Stagno

L’ultimo impegno dell’anno solare coincide per la LundaX Lions Amaranto Livorno con una gara casalinga importante e delicata in ottica salvezza. Domenica 15 dicembre alle 14:30, sul terreno amico dell’‘Emo Priami’ di via Marx, a Stagno, la squadra labronica, nel quadro dell’8° giornata, penultima di andata, del campionato di serie B, girone 4, ospiterà Jesi. In palio punti pesanti in ottica salvezza. Gli amaranto, provenienti dal brillante successo colto quattro giorni fa in casa con il CUS Siena, vantano, rispetto ai biancoverdi marchigiani, ultimi in graduatoria, 8 lunghezze di margine. Con un’eventuale vittoria, la LundaX Lions avvicinerebbe il traguardo della salvezza, l’obiettivo prefissato alla vigilia della stagione.

Turno di riposo nel campionato di A. Tra le formazioni giovanili, impegno casalingo – sempre domenica e sempre al ‘Priami’, ma con drop d’inizio alle 12:30 – per gli under 16 della LundaX Lions Amaranto, con il Perugia.