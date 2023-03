Home

Rugby: le partite in programma il 25 e il 26 marzo a Livorno e a Stagno

25 Marzo 2023

Livorno 24 marzo 2023 – Rugby: le partite in programma il 25 e il 26 marzo a Livorno e a Stagno

Domenica 26 marzo si gioca la 18° giornata di A, girone 3. L’Unicusano Livorno Rugby, proveniente da 4 vittorie condite dal bonus-attacco, quinto in classifica e virtualmente certo della salvezza, osserva un turno di riposo; quello che a rotazione spetta a tutte le 11 formazioni del raggruppamento. I biancoverdi ospiteranno il 2 aprile alle 15:30 il Perugia.

Derby toscano, in trasferta con il CUS Siena (domenica 26 alle ore 14:30), per la LundaX Lions Amaranto Livorno, nel quadro della 17° giornata di B, girone 2. Le due squadre sono vicine alla certezza della permanenza nella categoria, il terzo campionato domestico.

A Livorno e a Stagno, nel fine settimana, sono in programma eventi giovanili e Old.

Domani, sabato 25 alle 14:00, sul sintetico ‘Soriani’ posto all’interno dell’istituto penitenziario de ‘Le Sughere’, in via delle Macchie; si giocherà l’incontro valido per il campionato Old tra le Pecore Nere – la rappresentativa dei detenuti del carcere labronico – e i Ribolliti Firenze.

Sempre domani, sabato 25 alle 16:00, sul ‘Priami’ di via Marx a Stagno; triangolare under 13 tra i padroni di casa della LundaX Lions Amaranto, l’Unicusano Livorno Rugby e i Titani Viareggio.

Sempre alle 16:00 di domani, sabato 25, ma sul sintetico del ‘Maneo’ di via Settembrini, derby cittadino valido per il campionato regionale under 15, tra i padroni di casa dell’Unicusano Livorno e la LundaX Lions Amaranto.

Alle 18:00 di domani, sabato 25, sul prato del ‘Priami’, amichevole tra le squadre Old dei RinoCerotti e dei Trinceroni Scandicci.

Domenica 26 alle 13:30 sul ‘Maneo’, nel quadro della 16° giornata del campionato èlite di categoria, partita delicata tra le formazioni under 19 dell’Unicusano Livorno Rugby e delle Fiamme Oro Roma

