Rugby: Lions Amaranto Livorno under 13. 4 successi su 4 a Grosseto (Foto)

2 Novembre 2021

Livorno 2 novembre 2021

Il mese di ottobre si è chiuso in bello stile per i Lions Amaranto Livorno under 13.

Nel raggruppamento svoltosi sabato 30 presso il campo ‘Francesca e Viviana’ di via Davide Lazzeretti a Grosseto, gli scatenati ragazzi amaranto (nati negli anni 2009 e 2010) hanno colto quattro vittorie su quattro.

Ma al di là dei punteggi maturati nelle varie gare, il dato saliente per i giovanissimi ‘Leoni’ guidati dagli allenatori-educatori Emanuele Bertolini, Michele Pelletti e Massimo Russo è relativo alla crescita registrata da parte di tutti quanti.

Il gruppo sta maturando in modo compatto. Un gruppo coeso e di qualità, che sa divertirsi realmente con il pallone ovale. Al via dell’evento, oltre ai Lions e ai padroni di casa del Grosseto, anche il Piombino.

Le tre formazioni della costa si sono date battaglia in un girone all’italiana con partite di andata e ritorno.

Ogni incontro (quattro per squadra, sei in tutto) è durato 15’. Al cospetto di avversari dotati a livello fisico, gli amaranto sono parsi lucidi e abili nello sfruttare le proprie qualità tecniche.

Questi i nomi dei ragazzi Lions grandi protagonisti in terra maremmana:

Manuel Maroni, Tommaso Bertolini, Diego Baldaccini, Alessandro Montebovi, Lorenzo Casalini, Michele Mugnaini, Francesco Iacopini, Gabriele Pannocchia, Gabriele Archibusacci, Diego Bellandi, Filippo Cioli, Daniele Fabozzi, Gregorio Guidi, Filippo Serafini, Morgan Pannese, Fabio Cappanera.

