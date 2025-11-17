Rugby: Lions Amaranto Livorno under 6 e Prime Mete

Home

17 Novembre 2025

Livorno 17 novembre 2025

Il sintetico del ‘Marco Polo’ di Firenze, il quartier generale del Florentia, ha ospitato in questa domenica di metà novembre la cosiddetta ‘Festa del rugby’: un evento riservato ai più giovani, ai bambini delle categorie under 6 (nati nel 2020) e Prime Mete (nati nel 2021).

Oltre ai padroni di casa del Florentia, al via della riuscitissima kermesse, anche rappresentative dello Scandicci, del Bellaria Pontedera, del Valdarno, dei Puma Bisenzio e dei Lions Amaranto Livorno.

Splendido lo spettacolo offerto da questi piccoli-grandi rugbisti: c’è stato spazio per numerosi incontri riservati gli under 6, e per le attività ludiche organizzate per le Prime Mete. Hanno vinto realmente tutti: è stata una mattinata intensa e coinvolgente, piena di sorrisi e di puro divertimento.

I quattro atleti Lions Amaranto under 6 si sono simpaticamente confrontati, nella prima parte della ‘Festa’, nel girone 2, con il Bellaria ‘2’, con lo Scandicci ‘2’ e con lo Scandicci ‘3’ e, successivamente, nelle partite ‘inter-girone’ con lo Scandicci ‘2’ e con il Valdarno/Puma.

Il rappresentante amaranto delle Prime Mete, insieme agli altri 13 suoi coetenei presenti, ha partecipato ai giochi di squadra previsti: percorso motorio, ‘lupo ghiaccio’ e ‘semaforo impazzito’. Perfetta l’organizzazione.

Al termine, apprezzato terzo tempo. Una domenica mattina memorabile.

L’attività degli under 6 e delle Prime Mete dei Lions Amaranto Livorno è guidata dall’allenatrice-educatrice Manola De Martino, coadiuvata dalle sue vice Vittoria Porri e Lucrezia Russomanno e della dirigente Mariateresa De Rosa. Il quartetto under 6 livornese è composto da Christian Ascione, Elio Montagnani, Mattia Ferrari e Thomas Lucarelli; il rappresentante delle Prime Mete amaranto è Filippo Scalsini.