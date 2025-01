Home

Rugby, Lions Amaranto U14 protagonista a Uzzano

28 Gennaio 2025

Livorno 28 gennaio 2025

Gli under 14 della LundaX Lions Amaranto, nel pomeriggio di questo ultimo sabato del mese di gennaio, si sono ritagliati un ruolo da protagonisti in un inedito triangolare interregionale. L’evento – che formalmente era valido per la tredicesima giornata del campionato toscano di categoria – si è svolto sul campo ‘Corsaro’ di Uzzano, il terreno amico del Valdinievole. Oltre ai livornesi, al via della kermesse la formazione mista del Midgard (Valdinievole, Pistoia e Lucca) e i liguri del Cologoleto. Classica formula del girone all’italiana, con – globalmente – tre incontri disputati, ciascuno lungo 25 minuti, in tempo unico. I labronici hanno superato 45-5 il Midgard e perso 14-28 con il Cogoleto. Al di là del ruolino di marcia e dei punti raccolti nella mini-classifica di giornata (cinque punti, visto che contro il Midgard è stato ottenuto il successo condito dal bonus-attacco), il dato più incoraggiante del pomeriggio trascorso a Uzzano è relativo alla crescita di tutti i giocatori. È decisamente positivo, per gli amaranto, il bilancio delle gare giocate in questo scorcio iniziale del 2025. I giocatori livornesi protagonisti del triangolare: Federico Abbiuso, Filippo Aldovardi, Diego Banchetti, Diego Bartolini, Adriano Biagi Paolo, Cesare Botti, Biagio Calloni, Gabriele Carta, Mattia Ceselli, Vittorio Ciaravolo, Giulio Ciulli, Elia De Giulli, Gabriele Guerrera, Denis Landucci, Nicola Marchesini, Francesco Prestinari, Ryan Romano, Elia Spagnoli, Diego Turchi, Gianluca Varamo. Allenatori Vittorio Abbiuso, Valerio Ubaldi e Michele Pelletti.