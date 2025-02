Rugby: Lions U6, piccole mete al festival di Stagno

La festa dello sport si è consumata nella mattinata di questa uggiosa domenica sull’‘Emo Priami’, lo spazioso e splendido impianto di Stagno, dal gennaio 2019 quartier generale della LundaX Lions Amaranto.

È stata la stessa attivissima società rugbistica livornese ad organizzare un riuscito raggruppamento (o concentramento o Festival che dir si voglia) riservato agli under 6 (atleti nati nel 2019) e Piccole Mete (di fatto gli under 5, atleti nati nel 2020). Tanto divertimento e tanti sorrisi hanno coinvolto i giovanissimi giocatori di categoria della stessa LundaX Lions Amaranto, del Cecina, degli Etruschi Livorno, del Lucca e del Bellaria Pontedera. Davvero bello il clima che si è respirato dentro e fuori il rettangolo di gioco.

Una festa dello sport che ha visto protagonisti attori (i bambini in campo) e spettatori (i tanti adulti assiepati a bordo campo). Superfluo sottolineare come nessuno abbia conteggiato le mete registrate nel corso delle partite disputate dagli under 6. Esercizi e giochi per le Piccole Mete.

Questi eventi rappresentano il modo migliore per approcciarsi allo sport della palla ovale. Gli under 6 amaranto: Christian Ascione, Elio Montagnani, Matteo Lorenzoni, Mattia Baconcini, Leonardo Ledda, Mattia Ferrari, Filippo Martina, Domenico Blasio. Prime Mete amaranto: Enea Tamburini, Emanuele Gambino, Leonardo Volpini. Allenatrici-educatrici: Manola De Martino e Vittoria Porri. Dirigenti accompagnatori: Giuseppe Martina, Mariateresa De Rosa e Simona Masnata.