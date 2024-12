Livorno 3 dicembre 2024 Rugby, Lions under 12 in evidenza nel raggruppamento di Lucca

Grazie al numero record di atleti in rosa, gli under 12 della LundaX Lions Amaranto Livorno (categoria che coinvolge i giovanissimi rugbisti nati negli anni 2013 e 2014) si sono presentati con due squadre al raggruppamento (o concentramento che dir si voglia) ospitato dal Lucca sul campo Montuolo.

Al via della kermesse, svoltasi nella mattinata di questa prima domenica del mese di dicembre, oltre alle due formazioni amaranto e ad una del Lucca, anche due del Sesto Fiorentino.

Un evento di qualità per la categoria.

A livello propaganda – in attesa dei classici tornei interregionali da effettuare a primavera -, è il Comitato Toscano della FIR a organizzare sui vari campi sparsi in tutto il Granducato questi eventi (i raggruppamenti appunto), nel corso dei quali si giocano più gare. Normalmente si disputa un girone all’italiana e tutte le compagini al via hanno modo, in mini-partite da disputare in piccoli rettangoli di gioco, di confrontarsi tra loro.

Fino agli under 12, vengono applicate regole speciali: non sono previste le mischie ed i risultati delle sfide sono determinati unicamente dal numero delle mete (non sono cioè conteggiati i punti di piede).

Nello specifico, a Lucca, gli under 12 della LundaX Lions Amaranto, sotto la guida degli allenatori-educatori Denise Bargagna, Antonio Risaliti e Marco Milianti, hanno palesato buone qualità in tutti gli incontri, anche se non sono riusciti a centrare alcun successo. Atleti – indipendentemente dai risultati immediati, che a livello propagada hanno un valore relativo – in costante crescita.

Questo l’elenco dei giocatori livornesi di scena al Montuolo:

Edoardo Bani, Sole Bartoli, Matteo Bertolini, Dario Bernardoni, Alessandro Bonsignori, Lorenzo Cabella, Zeno Cellai, Dario Domenici, Paolo Gelli, Matteo Iacopini, Gregorio Lonzi, Edoardo Mamberti, Tommaso Palermo, Tommaso Pinna, Mirco Rossi, Gabriele Scirè, Daniele Serafini, Paolo Spagnolo, Ian Testi, Mattia Turchi, Andrea Vaglini, Marco Vallerini.