Home

Sport

Rugby

Rugby, Lions under 8 protagonisti con due squadre a Pontedera

Rugby

24 Novembre 2025

Rugby, Lions under 8 protagonisti con due squadre a Pontedera

Livorno 24 novembre 2025 Rugby, Lions under 8 protagonisti con due squadre a Pontedera

I ‘leoncini’ non si sono certo impressionati per il freddo pungente.

La rappresentativa under 8 dei Lions Amaranto, anche in questa domenica mattina caratterizzata dalle basse temperature, si sono esaltati.

Nel raggruppamento effettuato nell’impianto della Bellaria Pontedera, i giovanissimi rugbisti guidati da Ilaria Arrighi e Giacomo Marchi (gli allenatori-educatori, coadiuvati dai dirigenti Valentina Muscillo e Simone Ledda) si sono divertiti e con il loro fantastico entusiasmo hanno simpaticamente coinvolto i tanti adulti assiepati a bordo campo.

Quello svoltasi nella città della Piaggio è stata una vera e propria festa dello sport. Tante mete e tanti sorrisi per tutti quanti.

È superfluo sottolineare come nessuno abbia conteggiato le marcature registrate nel corso delle numerose gare disputate (ciascuna lunga cinque minuti).

Al via del riuscitissimo evento, conclusosi con l’apprezzato ‘terzo tempo’, nove squadre, in rappresentanza di sette società della Toscana occidentale.

Sia i Lions, sia i padroni di casa della Bellaria, in virtù delle loro ampie rose, hanno potuto schierare due rappresentative.

I Lions ‘1’ si sono confrontati, in rapida successione, con Etruschi Livorno, Elba, Lucca, Bellaria Pontedera ‘1’ e Rosignano, mentre i Lions ‘2’ hanno giocato con Rosignano, Bellaria ‘1’, Bellaria ‘2’, Etruschi e Grosseto. Evitato il ‘derby in famiglia’. Una domenica mattina memorabile per i numerosi atleti – classe 2018 e 2019 – protagonisti. 13 i ‘leoncini’, cioè gli atleti dei Lions Amaranto under 8, schierati a Pontedera: Mattia Baconcini, Federico Vallerini, Mattia Bushi, Dario Chiappe, Leonardo Ledda, Mattia Pierozzi, Leon Bernardo, Domenico Blasio, Filippo Martina, Jacopo Bargellini, Ethan Cavallin Della Vista, Laerte Spoto, Elia Finocchietti.

Rugby, Lions under 8 protagonisti con due squadre a Pontedera