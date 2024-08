Home

Sport

Rugby

Rugby Livorno, prima sfida ufficiale col Valorugby (A Elite) avversario di Coppa Italia

Rugby

2 Agosto 2024

Rugby Livorno, prima sfida ufficiale col Valorugby (A Elite) avversario di Coppa Italia

Livorno 2 agosto 2024 – Rugby Livorno, prima sfida ufficiale col Valorugby (A Elite) avversario di Coppa Italia

La prima fatica ufficiale dell’Unicusano Livorno Rugby nella stagione 2024/25 sarà al cospetto di una delle migliori realtà, in senso assoluto, del panorama della palla ovale italiana.

COPPA ITALIA

I biancoverdi o sabato 21 o domenica 22 settembre ospiteranno il Valorugby, nel barrage valido per il passaggio alla fase a gironi della Coppa Italia. I reggiani del Valorugby hanno ottenuto nell’ultima stagione, in A Elite, il terzo posto.

Per i labronici sarà l’occasione di tornare a sfidare una vera e propria ‘big’: un onore che manca dal 2001, dall’ultima volta nella quale – con Gianluca Guidi allenatore-giocatore – la squadra livornese era attiva nella massima serie domestica.

Al via della Coppa Italia 2024/25 tutte le dieci squadre della A Elite, sei squadre del Gruppo 1 e tre del Gruppo 2 della serie A (oltre all’Unicusano, si sono iscritte anche Pesaro e Roma Olimpic).

Obbligatorio, nelle partite di Coppa, l’inserimento in lista gara di almeno 6 elementi under 23 (nati cioè nel 2002 , 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008). Sarà consentito utilizzare giocatori under 23 tesserati di altre squadre: si potranno schierare anche atleti di altre società di A (quelle non impegnate nella competizione, è ovvio), di B e di C.

GIRONE DI A2

Le 40 squadre di A sono state divise in 4 gironi: il girone 1 (di fatto l’A1) è composto dalle migliori 10 classificate dei tre gironi di A della scorsa annata (ovviamente non figura la Lazio, promossa in A Elite), mentre la composizione dei gironi 2, 3 e 4 (di fatto i tre gironi dell’A2) è determinata da criteri di carattere territoriale.

L’Unicusano Livorno giocherà, ancora una volta, nel girone sud (il raggruppamento 4), insieme alle neo-promosse Romagna e L’Aquila e alle ‘vecchie conoscenze’ UR Firenze, Paganica, Primavera Roma, Civitavecchia, Roma Olimpic, Villa Pamphili Roma e Napoli/Afragola.

Al termine della regular season, lunga 18 giornate, le prime quattro del girone 1 (l’A1) e le prime di ciascuno degli altri due gironi (A2) daranno vita ai playoff, che determinerà la squadra da promuovere in A Elite.

Discesa in A2 per le ultime due del girone di A1 e in B, globalmente, per 5 squadre dell’A2: le ultime di ciascun girone dell’A2 e le due peggiori classificate di un girone (playout) che vedrà coinvolte le tre penultime.

Per determinare il passaggio dall’A2 all’A1, sarà analizzato il loro percorso nei playoff. Se salirà in A Elite una squadra dell’A2, il passaggio in A1 sarà solo per una formazione, quella, tra le altre due, che andrà più avanti nei playoff o eventualemente – se le formazioni in questione avranno lo stesso cammino – del doppio spareggio.

Se sarà promossa in A Elite una squadra dell’A1, saranno due le formazioni che saliranno dall’A2 all’A1: quelle che avranno fatto il miglior cammino nei playoff; qualora si trovino nel medesimo livello nella post season, si procederà a spareggio tra due o tre squadre.

Le prime quattro giornate di serie A sono previste il 13, il 20 e il 27 ottobre e il 3 novembre. Riposo il 10 novembre. 18° ed ultima giornata di regular season il 27 aprile.