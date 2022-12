Home

Rugby Livorno under 13 grande protagonista a Sesto Fiorentino

20 Dicembre 2022

Livorno 20 dicembre 2022

Under 13 biancoverde in grande evidenza alle porte di Firenze. Sul rettangolo di gioco ‘Querceto’ di Sesto, nel raggruppamento (o concentramento che dir si voglia, ultimo impegno agonistico di questo 2022) i ragazzi under 13 del Livorno Rugby (la categoria coinvolge atleti nati nel 2010 e nel 2011) hanno messo in mostra buonissime qualità.

L’ampia rosa a propria disposizione ha permesso agli allenatori-educatori Matteo Carrai, Piero Chiesa e Alessandro Pieroni di presentare due compagini.

Al via dell’evento, oltre alle due compagini del Livorno Rugby e ai padroni di casa del Sesto, anche Lions Amaranto, Gispi Prato, Florentia, Valdarno e Scandicci.

Il Livorno Rugby ‘1’ inserito nel girone con Sesto, Gispi e Valdarno; l’unica sconfitta, peraltro di misura, è giunta contro il Sesto. Imbattuta invece la formazione ‘2’, che ha affrontato i Lions Amaranto, Florentia e Scandicci.

Al di là dei freddi numeri e delle mete messe a segno nell’arco delle partite (globalmente sei) disputate, il dato saliente è relativo alla crescita esponenziale di tutti i ragazzi utilizzati.

La sensazione è che anche il 2023 possa regalare importanti soddisfazioni a tutto il gruppo.

Gli under 13 biancoverdi in mostra a Sesto Fiorentino: Filippo Aspromonti, Carolina Balduinotti, Giovanni Balduinotti, Matteo Bertini, Giorgio Campora, Filippo Carrai, Ettore Carrara, Guido Chiesa, Ugo Chiesa, Lorenzo Danza, Filippo Del Moro, Tommaso Del Vivo, Valerio Donati, Valentino Ferro, Simone Fra, Filippo Gambicorti, Lorenzo Garzelli, Diego Gennari, Nicholas Nitrini, Christian Paolini, Ryan Rosini.

