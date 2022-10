Home

18 Ottobre 2022

Rugby Livorno under 19 supera 25-23 il Modena: primo posto e qualificazione al girone èlite di categoria

Livorno 18 ottobre 2022

Tre vittorie su tre partite per il Rugby Livorno under 19 nelle gare valide per la cosiddetta fase barrage. Tre partite caratterizzate da un grande equilibrio, nelle quali non è mancato ai biancoverdi l’istinto del killer.

I labronici hanno saputo piazzare, sia contro i Cavalieri Prato/Sesto in casa, il 2 ottobre, sia sul terreno della Primavera Roma, in trasferta, sette giorni più tardi, la zampata vincente: sfide terminate – entrambe – con il punteggio di 8-7 per i ragazzi di Luca Isozio e Alessandro Saltapari.

Zampata puntuale anche nel terzo ed ultimo impegno di questo scorcio iniziale di stagione: in questa domenica di metà ottobre, sul prato amico del ‘Carlo Montano’, contro i pari età del Modena, i biancoverdi si sono imposti 25-23.

Le quattro mete siglate (a bersaglio Brancoli, Tori, Taratufolo e Giammattei; per Isozio un piazzato ed un trasformazione) hanno permesso di festeggiare anche il bonus-attacco. In classifica, dunque, 5 punti per i locali ed 1 (il bonus-difesa) per gli ospiti (che hanno siglato ‘solo’ due mete, condite da 13 punti di piede).

I biancoverdi under 19 chiudono dunque questa fase del torneo in prima posizione con 13 punti all’attivo.

Livornesi qualificati direttamente al girone élite, senza dover far ricorso ad ulteriori spareggi.

Saranno in tutto 20 le squadre impegnate nel girone élite: 10 giocheranno nel girone nord, 10 (tra loro anche la formazione labronica) nel girone sud.

Lo schieramento del Rugby Livorno 1931 under 19 inizialmente in campo contro il Modena:

Piram; Taratufolo, Casini, Lenzi, Brancoli; Isozio, Properzi; Lampugnale, Freschi, Tori; Bradac, Gragnani; Morelli, Quarta; Pisaneschi D.. Entrati anche Giammattei, Schillaci, Gizzarelli, Nicastro, Gambini, Carbonella, Vallati.

