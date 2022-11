Home

Rugby: Loreno Nanni e Filippo Lavorenti in nazionale under 20

16 Novembre 2022

Livorno 16 novembre 2022

L’ennesima convocazione di giocatori labronici è giunta in vista del nuovo raduno della Nazionale under 20.

Selezionati – e non è certo una sorpresa.. – per il ritiro in programma dal 21 al 24 novembre a Parma, il trequarti Lorenzo Nanni (classe 2004 e titolare della prima squadra del Livorno Rugby, in serie A) e l’avanti Filippo Lavorenti (classe 2003 e da quest’anno in forza al CUS Torino, nel massimo campionato domestico, quello del Top 10).

L’appuntamento con il ritiro di Parma è teso a preparare le prossime competizioni internazionali dell’Italia under 20 in agenda il 18 dicembre 2022 e l’8 gennaio 2023 con i pari età dell’Irlanda e della Francia. Gare che, a loro volta, saranno test ricchi di significati in vista del ‘Sei Nazioni’ di categoria, che scatterà il 3 febbraio 2023.

Le partite del ‘Sei Nazioni U20’ si disputeranno sempre il venerdì antecedente gli impegni della nazionale maggiore e termineranno il 19 marzo. Le partite interne degli azzurrini, con Francia, Irlanda e Galles, si giocheranno allo Stadio Monigo di Treviso. La società del Livorno Rugby non nasconde la propria soddisfazione nel vedere Nanni e Lavorenti nuovamente protagonisti in azzurro.

