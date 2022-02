Home

Sport

Rugby

Rugby: Lorenzo Nanni, del Livorno, convocato nella nazionale under 18

Rugby

3 Febbraio 2022

Rugby: Lorenzo Nanni, del Livorno, convocato nella nazionale under 18

Livorno 3 febbraio 2022

Figura anche il nome di Lorenzo Nanni, trequarti centro del Livorno Rugby, classe 2004, nella lista dei 30 giocatori selezionati da Roberto Santamaria, Responsabile Tecnico dell’Italia Under 18, per il raduno in programma a Parma dall’8 al 10 febbraio.

Gli Azzurrini si ritroveranno in terra ducale nel primo pomeriggio di martedì 8, per iniziare subito la preparazione presso l’impianto federale della Cittadella del Rugby.

Per Nanni – già capace di esordire nella prima squadra labronica, in serie B – il giusto premio per quanto espresso (anche) in questa prima fase della stagione, con la rappresentativa biancoverde under 19.

Il giusto premio per le sue indubbie qualità e un giusto premio per tutta la società del Livorno Rugby, che da sempre cura con puntiglio il proprio vivaio e la crescita tecnica e umana dei propri giocatori.

L’under 19 del Livorno Rugby, dopo la prima piazza colta nel campionato toscano, punta a importanti traguardi anche nel campionato élite, al via il prossimo 6 marzo. Concrete, per i biancoverdi di Luca Isozio, Alessandro Saltapari e Rossano Campochiari, le possibilità di raggiungere le primissime piazze a livello nazionale.

Questo l’elenco degli azzurrini convocati per il raduno di Parma:

Davide ASCARI (RUGBY COLORNO 1975)

Matteo BIANCO (POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927)

Francesco BINI (FLORENTIA RUGBY ASD)

Antonio BROCCIO (G.S. FIAMME ORO RUGBY)

Valerio CORDI’ (POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927)

Olmo D’ALESSANDRO (U.S.FIRENZE RUGBY 1931)

Samuele Romeo DESTRO (VERONA RUGBY)

Alessandro DI STEFANO (RUGBY EXPERIENCE L’AQUILA)

Lorenzo ELETTRI (VERONA RUGBY)

Tommaso FERRARI (UNIONE RUGBY CAPITOLINA)

Andrea FRATTOLILLO (RUGBY PETRARCA)

Marcos Francesco GALLORINI (VASARI JUNIOR AREZZO)

Andrea GAMBARELLI (NUOVA RUGBY ROMA)

Nicholas GASPERINI (RUGBY PERUGIA)

Francesco IMBERTI (CUS TORINO)

Lorenzo MORINI (TRANSVECTA RUGBY CALVISANO)

Lorenzo NANNI (LIVORNO RUGBY)

Cristian PICCOLI (RUGBY PARABIAGO)

Filippo RUSSI (RUGBY UDINE UNION F.V.G.)

Davide SALVAN (FEMI CZ RUGBY ROVIGO DELTA)

Marco SCALABRIN (BENETTON RUGBY TREVISO)

Valerio SICILIANO (UNIONE RUGBY CAPITOLINA)

Tommaso SIMONI (VALPOLICELLA RUGBY 197)

Leonardo Antonio SODO MIGLIORI (POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927)

Federico TELANDRO (RUGBY PETRARCA)

Tommaso TONETTA (VERONA RUGBY)

Mattia Antonio UDA (G.S. FIAMME ORO RUGBY)

Giacomo VANZELLA (BENETTON RUGBY TREVISO)

Cesare ZUCCONI (CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO)

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin