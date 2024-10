Rugby, Lucchesi convocato nuovamente in nazionale

Gianmarco Lucchesi, il fortissimo tallonatore livornese classe 2000, rugbisticamente nato e cresciuto nella LundaX Lions Amaranto, attualmente in forza al Tolone, figura – e non è certo una sorpresa – nella lista dei 34 azzurri selezionati dal Commissario Tecnico Gonzalo Quesada, in vista dei tre test match in programma nel prossimo mese. I convocati si ritroveranno domenica 27 ottobre presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma, in vista della sfida contro l’Argentina – in programma a Udine sabato 9 novembre alle 18.40 -, della partita contro la Georgia – in calendario domenica 17 novembre alle 14.40 a Genova – e dell’incontro con la Nuova Zelanda – in programma sabato 23 novembre alle 21.10 a Torino -.

Queste le parole di Quesada:

“Abbiamo puntato su un gruppo di giocatori che in questo momento hanno mostrato un alto livello di performance dove gran parte di loro conosce bene i nostri principi e meccanismi di gioco.

Prima dell’esordio, il 9 novembre, avremo pochissimi giorni di preparazione: sarà fondamentale sfruttare ogni allenamento, riunione e confronto interno per farsi trovare pronti il più possibile quando scenderemo in campo. Affronteremo tre avversari diversi in tre sfide che hanno un grande fascino.

L’Argentina reduce dal migliore Rugby Championship della sua storia, la Georgia dopo la partita che ricordiamo tutti a Batumi e chiuderemo con la Nuova Zelanda a un anno di distanza circa dall’ultima sfida al Mondiale.

I test match di novembre saranno un nuovo, importante, appuntamento per consolidare il nostro percorso di crescita”. Lucchesi, con 25 caps, è il quinto livornese con più presenze in azzurro. Davanti a lui, in questa speciale graduatoria, si trovano solo Marzio Innocenti, Fabrizio Gaetaniello, Andrea De Rossi e Fabio Gaetaniello, che hanno concluso le loro eccellenti carriere rispettivamente con 42, 39, 34 e 30 gettoni.

Entro pochi mesi, Lucchesi potrebbe dunque ‘raggiungere’ in questa classifica Fabio Gaetaniello, suo allenatore nei tempi in cui militava nel Granducato, la franchigia giovanile – attiva dal 2015 al 2022 -, che ha visto la LundaX Lions in prima linea e nella quale militavano i tesserati dello stesso club amaranto.

Lucchesi è molto legato alla realtà livornese, come dimostrano le sue frequenti visite – tra un impegno agonistico e l’altro – all’Emo Priami di Stagno, il quartier generale dello stesso sodalizio.

A sua volta tutti i rappresentanti del club livornese hanno sempre mostrato grande affetto verso il proprio ‘campione’. Saranno numerosi i tesserati della LundaX Lions Amaranto presenti sugli spalti del Bluenergy Stadium di Udine, allo stadio Ferraris di Genova e all’Allianz Stadium di Torino (l’impianto della Juventus) per i tre prestigiosi test match. Saranno tanti i tesserati amaranto a spingere l’Italrugby e a spingere, in particolare il loro ‘Giamma’.