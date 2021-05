Home

Cronaca

Rugby: “Mi piacerebbe vedere l’Italrugby a Livorno. Io ho avuto la fortuna di calcare il prato del ‘Picchi'”. Le parole di Riccardo Frittelli

Cronaca

7 Maggio 2021

Rugby: “Mi piacerebbe vedere l’Italrugby a Livorno. Io ho avuto la fortuna di calcare il prato del ‘Picchi'”. Le parole di Riccardo Frittelli

Livorno 7 maggio 2021

“Il nuovo presidente federale, Marzio Innocenti, è livornese ed ha iniziato la sua eccezionale carriera da giocatore nel Rugby Livorno.

Ha a lungo ricoperto il ruolo di capitano della nazionale italiana, così come capitani della nazionale sono stati Fabrizio Gaetaniello e Andrea De Rossi, altri due campioni labronici che hanno legato la loro carriera al Rugby Livorno.

Livornese ed altro ex azzurro è Gianluca Guidi, che è l’attuale allenatore del Calvisano e che secondo me e secondo l’opinione di numerosi addetti ai lavori è il miglior tecnico italiano.

Tra i rugbisti livornesi delle ultime generazioni, non mancano rappresentanti nella nazionale maggiore e in quelle giovanili.

Insomma, a mio avviso, al di là della situazione delle squadre di club, Livorno meriterebbe un grande riconoscimento.

Sarebbe bello ospitare la nazionale italiana, magari in occasione di uno dei tre test match del prossimo autunno, allo stadio ‘Armando Picchi’”.

A lanciare la proposta è Riccardo Frittelli, classe ’62, a lungo mediano di apertura/trequarti del Rugby Livorno, titolare anche nel massimo torneo domestico.

“Ho avuto la fortuna – si schernisce – di giocare nel periodo nel quale, grazie a tanti illustri personaggi di grande spicco (vedi gli ex azzurri succitati, ndr), ‘noi’ biancoverdi eravamo impegnati ai vertici nazionali.

E ho avuto la fortuna di calcare il prato dello stadio ‘Picchi’, con la maglia del Rugby Livorno; in quella strepitosa stagione 89/90, quando riuscimmo addirittura a cogliere il sesto posto in A1, torneo nel quale all’epoca erano impegnate realmente tutte le migliori squadre italiane.

Quel piazzamento ci consentì di accedere addirittura ai play-off scudetto.

Le sensazioni vissute al ‘Picchi’ sono uniche:

quegli spogliatoi, quel tunnel, quegli spalti, quel campo che normalmente viene riservato ai calciatori regalano qualcosa di indescrivibile per tutti noi livornesi di scoglio”.

Frittelli, dopo aver concluso la sua carriera da giocatore di serie A, è rimasto nell’ambiente della palla ovale, nel campionato amatoriale ‘Old’.

“E più in generale – dice aggiungendo una punta di ‘gossip’ – sono rimasto nell’ambiente dello sport cittadino, visto che mia moglie è giornalista e, per motivi professionali, segue da tempo da vicino le sorti del Livorno Calcio”.

A proposito di calcio:

per effetto della brutta retrocessione degli amaranto in D, nella prossima stagione lo stadio ‘Picchi’ non ospiterà partite di campionati professionistici.

“Non credo – aggiunge Frittelli – che sarebbe complicatissimo, a livello organizzativo, piazzare due porte ad acca, magari solo per qualche ora, al posto di quelle del calcio.

Nel recente passato tante città rugbisticamente meno importanti della nostra hanno ospitato incontri degli azzurri.

A Livorno, invece, l’ultima partita dell’Italrugby risale al 26 gennaio 2000, all’amichevole, disputata sul ‘Carlo Montano’, con la Georgia”.

Qualche tempo fa, Massimo Goti, ex capitano del Rugby Livorno (altro ex azzurro, nonché ex allenatore del Livorno Rugby) lanciò la proposta di far disputare il derby cittadino di B, tra gli stessi biancoverdi ed i Lions Amaranto, al ‘Picchi’.

“Come lui – aggiunge Frittelli – ricordo in modo nitido le sensazioni che ci regalò il poter giocare nel maggior impianto sportivo di Livorno.

Peraltro, nello stadio comunale, il Rugby Livorno ha giocato nel passato numerosi campionati: dal 46/47, nel primo torneo dopo la guerra, fino a 61/62, quando era in A.

Non conosco da vicino le problematiche anche burocratiche nel poter far ritornare lo sport della palla ovale al ‘Picchi’ e non so se il ‘sogno si potrà nuovamente realizzare’.

Dico solo che chi, come me e come i giocatori della mia generazione, ha avuto la fortuna di entrare in quel terreno di gioco, si porta dietro emozioni difficilmente cancellabili…”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin