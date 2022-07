Home

26 Luglio 2022

Rugby, Mizuno è lo sponsor tecnico della LundaX Lions Amaranto

Livorno 26 luglio 2022

La ‘Mizuno Corporation’ (o più semplicemente ‘Mizuno’) è la famosa azienda globale specializzata nell’abbigliamento sportivo.

È stata fondata a Osaka, in Giappone, nel lontano 1906 e da tempo ha sviluppato apprezzate attrezzature riservate a numerosi sport, tra i quali – ovviamente – figura anche il rugby.

I Lions Amaranto, pochi giorni dopo aver ufficializzato l’accordo con l’azienda nazionale di telecomunicazioni LundaX (title sponsor fino almeno al 2024) sono lieti nell’annunciare l’accordo con la stessa Mizuno, come nuovo sponsor tecnico. Andrea Amato, Responsabile per Attrezzature Sportive area centro e sud Italia della Mizuno, dice:

“Siamo realmente soddisfatti nell’aver trovato con la LundaX Lions Amaranto un rapporto di partnership. Siamo rimasti piacevolmente colpiti dall’entusiasmo e dalla vitalità di questo sodalizio, che opera in modo brillante sia con la propria prima squadra, desiderosa di ritagliarsi uno spazio sempre più importante in serie B, sia e soprattutto con il proprio settore giovanile.

Gli oltre 500 tesserati amaranto possono contare su uno slancio e su un attaccamento alla maglia davvero fuori del comune.

Sì, siamo convintissimi di aver effettuato la scelta più giusta, nell’assicurare a questa società il nostro materiale tecnico. In particolare, la maglia da gioco della LundaX Lions Amaranto, nella nuova stagione, sarà composta per il 93% da poliestere e per il resto da Spandex.

Si tratta di una maglia curata nei dettagli, che garantisce libertà nei movimenti e massima resistenza, con cuciture piatte e rinforzate che evitano lacerazioni al tessuto”.

