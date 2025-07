Home

25 Luglio 2025

Livorno 25 luglio 2025 Rugby: nel girone di B dei Lions Amaranto anche Olbia e Colleferro. Il quadro completo degli allenatori e dei dirigenti delle giovanili amaranto

Nel proprio girone di B, il 4 – quello del centro Italia -, la LundaX Lions Amaranto ritroverà l’Olbia, la squadra con cui ha giocato i vittoriosi playoff che le hanno consentito nel 2019 di salire in cadetteria.

Oltre alla squadra gallurese, i livornesi allenati da Michele Ceccherini e Francesco Consani incroceranno le armi con un’altra neopromossa, la Roma Olimpic cadetta.

Rispetto allo scorso anno, per il resto, per gli amaranto, c’è la novità relativa al Colleferro, che nelle ultime stagioni ha disputato il girone sud.

Per il resto i labronici giocheranno con sette realtà già affrontate nel girone del centro Italia 2024/25:

CUS Siena, UR Firenze cadetto, Cavalieri Prato/Sesto cadetti, Lions Alto Lazio, Perugia e Gubbio.

Non figurano più nel girone 4 di B il San Benedetto – promosso in A2 -, lo Jesi – retrocesso in C – e la Roma Capitolina cadetta – che è slittata nel girone 5 di B -.

In tutto 50, divise in cinque raggruppamenti territoriali, le formazioni al via della cadetteria. Da stilare i calendari. Prima giornata il 19 ottobre, 18° ed ultimo turno il 10 maggio. Promosse in A2 le prime di ciascun girone e le vincenti degli spareggi playoff che opporranno, il 24 e il 31 maggio, la miglior seconda con la miglior terza, la seconda miglior seconda con la peggior seconda e la terza miglior seconda con la quarta miglior seconda.

In tutto, dunque, otto le formazioni che saliranno di categoria. Non sono previste retrocessioni. Non mancano, per la LundaX Lions Amaranto – sempre imbottito di giovani e giovanissimi – le possibilità di togliersi nell’arco della stagione importanti soddisfazioni.

La società amaranto ha intanto ufficializzato lo staff tecnico e dirigenziale di tutte le proprie rappresentative giovanili. A livello under 18 e under 16, i giocatori tesserati Lions saranno impegnati, insieme ai giocatori tesserati Bellaria Pontedera, nella franchigia del Granducato.

Grazie alle ampie rose, sia tra gli under 18 sia tra gli under 16 verranno presentate al via dei campionati due squadre dei ‘Granduchi’. In quota Lions, allenatori under 18 Giacomo Bernini e Michele Pelletti, con dirigenti Andrea Pannocchia, Alessio Fabbri e Mauro Mugnaini, allenatore under 16 Davide Mantovani, con il supporto di Andrea Bertini e Daniele Mazzoni, con dirigenti Mario Fracassi, Chiara Balestri e Gaetano Fabozzi.

Gli allenatori della squadra under 14 amaranto saranno:

Emanuele Bertolini, Vittorio Abbiuso e Matteo Bernardoni, con il supporto di Claudio Lischi, con dirigenti Eleonora Perelli, Giuseppe Ciaravolo e Federico Bani;

gli allenatori-educatori degli under 12 saranno:

Denise Bargagna, Marco Milianti e Davide Strazzullo, con dirigenti Alessandra Taccola, Gabriele Sardi e Federico Bargellini;

gli allenatori-educatori dei ‘leoncini’ under 10 saranno:

Marco Lorenzoni, Alessandro Landi, Rebecca Scardino e Biagio Lembo, con dirigenti Tommaso Dello Sbarba, Antonio Ascione, Lisa Sicilia e Piero Zichi;

gli allenatori-educatori degli under 8 saranno

Ilaria Arrighi, Vincenzo Liguori, Giacomo Marchi e Nicola Consani, con dirigenti Costanza Formigaro, Simone Ledda e Valentina Muscillo;

gli allenatori-educatori degli under 6 e Prime Mete saranno

Manola De Martino, Maria Vittoria Porri e Lucrezia Russomanno, con dirigente Mariateresa De Rosa.

