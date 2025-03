Rugby

26 Marzo 2025

Livorno 26 marzo 2025 Rugby: nel recupero, i Pirati Livorno ospitano sabato i RinoCerotti Livorno

A causa dell’allerta meteo, le partite valide per la quinta giornata del campionato regionale Old, Pirati Livorno – RinoCerotti Livorno e Pecore Nere Livorno – Ribolliti Firenze, inizialmente previste per sabato 22, sono state rinviate. Il derby tra Pirati e RinoCerotti verrà recuperato, sempre sul campo ‘Santa Costanza’ di San Vincenzo, alle 17:30 di sabato prossimo, 29 marzo. Questa la classifica alla vigilia di tale attesissimo scontro: Pirati e RinoCerotti 20 p.; Allupins Prato* 17; Sorci Verdi Prato, Ribolliti Firenze e Granchi Blu Cecina 10; Pecore Nere Livorno 8; Arf Firenze* 7. *Allupins e Arf figurano con una partita in più. In questo torneo, cinque punti vengono assegnati alle squadre che vincono, tre a quelle che pareggiano ed un punto viene assegnato alle squadre che perdono. Le prime due classificate del girone toscano giocheranno, il 7 giugno, al ‘Santa Costanza’ (evento organizzato dai Pirati) le finali nazionali. La miglior formazione toscana se la vedrà nella finale tricolore con la prima del girone lombardo-piemontese, la seconda miglior squadra toscana giocherà la finale per il terzo posto (la medaglia di bronzo coincide con la cosiddetta Coppa delle Regioni), con la seconda dello stesso girone nordista. Al campionato italiano Old partecipano solo realtà della Toscana, della Lombardia e del Piemonte.

Nel recupero di sabato prossimo a San Vincenzo si troveranno di fronte due compagini realmente forti per il livello del torneo: due squadre che, di fatto, dopo aver ottenuto il massimo nelle prime quattro gare di campionato, sono sicure di chiudere ai primi due posti il torneo regionale. La verità è che la formazione che vince sabato 29 marzo il derby mette al sicuro la partecipazione alla finalissima, chi perde ‘si deve accontare’, il 7 giugno, di battagliare per la finale di consolazione. I Pirati – che attualmente, rispetto ai ‘cugini’ dei RinoCerotti vantano una differenza mete migliore (+16 a +12) – presentano in rosa atleti di tutta la provincia di Livorno, Elba inclusa. Sono due i quartieri generali dei Pirati: il ‘Tamberi’ di Livorno e, appunto, il ‘Santa Costanza’ di San Vincenzo. Nelle ultime tre edizioni del campionato italiano, i Pirati hanno colto il secondo ed il terzo posto, rispettivamente nel 2022 e nel 2024. Non è un mistero che la squadra, guidata dal presidente-capitano Stefano Pagni, voglia puntare decisamente in alto…