10 Gennaio 2024

Livorno 10 gennaio 2024 – Rugby, nuovi arrivi in casa Lions

Le terze linee Giulio Carrai e Otman Bouradi, la seconda linea Giacomo Ulbano, i piloni Giovanni Moscatelli e Bernardo Consorti ed il trequarti Andrea Maida vanno a rafforzare la squadra allenata da Giacomo Bernini.

Maida, Bouradi e Moscatelli provengono dal Lucca, Ulbano (che ha già esordito in maglia amaranto) e Consorti provengono dal CUS Pisa, mentre Carrai ha giocato nell’Elba.

Da perfezionare (ma è questione di ore) il tesseramento di Maida, mentre per gli altri cinque giocatori sono già disponibili i cartellini.

Domenica 14 alle 14:30, nella sua prima fatica del 2024, la formazione livornese renderà visita al fanalino di coda Highlanders Formigine, in una delicata partita con in palio punti pesanti in ottica salvezza. Certe, tra gli ospiti, le assenze degli infortunati Matteo Magni e Daniele Mazzoni.

Dopo la gara con il Formigine, la LundaX Lions Amaranto giocherà tre partite al cospetto di tre ‘big’ (Bologna e Modena in casa e Romagna in trasferta) in piena lotta per la promozione. Insomma: lo snodo in programma questa domenica in terra emiliana è particolarmente importante.

Gli Highlanders nelle prime nove giornate hanno sempre perso ed hanno all’attivo due punti (curiosamente racimolati in trasferta), mentre i livornesi, che occupano la terz’ultima piazza, hanno 11 punti all’attivo, frutto di due vittorie (entrambe ottenute in casa) e sette sconfitte.

Mercoledì 17 alle 12:00, prestigioso appuntamento extra-tecnico per il sodalizio amaranto: nella Sala Giunta del Comune di Livorno avrà luogo la presentazione ufficiale del libro, scritto da Renzo Pacini e Fabio Giorgi ‘Anatomia di un terzo tempo, il romanzo e la cronaca’. L’opera, uscita nei giorni scorsi e prodotta dalla stessa società rugbistica labronica, rappresenta la naturale prosecuzione del noto romanzo ‘Nel terzo tempo’ dello stesso Renzo Pacini, uscito nel 2018.

In foto cinque dei sei nuovi innesti (manca solo Consorti)

