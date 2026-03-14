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Rugby, oggi i Lions affrontano Gubbio

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14 Marzo 2026

Rugby, oggi i Lions affrontano Gubbio

Livorno 14 marzo 2026 Rugby, oggi i Lions affrontano Gubbio

I Lions Amaranto hanno mostrato buoni numeri nelle ultime due partite regolarmente giocate: sia a Viterbo, sul terreno della lanciatissima capolista Lions Alto Lazio, sia in casa, nel tradizionale derby toscano con il CUS Siena, i livornesi, al di là dei quattro punti globalmente raccolti, hanno evidenziato importanti qualità.

Qualità da confermare anche nella (non facile) gara di questa domenica di metà marzo, in quella che rappresenta la terz’ultima fatica interna dell’intera stagione.

Alle 14:30, sul ‘Priami’ di Stagno, nel quadro della quinta di ritorno del campionato di B, girone 4, i labronici ospiteranno il Gubbio, formazione ancora in corsa per i playoff promozione. Lunga la lista di giocatori amaranto out per malanni vari: sono costretti ai box e salteranno l’incontro Zingoni, Chiarugi, Bientinesi, Scardino, Tedeschi, Bernini, Mazzoni e Ciandri. Sfruttando anche la pausa prevista nel campionato èlite giovanile, è previsto l’impiego nella prima squadra labronica di giocatori classe 2007, tesserati Lions e normalmente schierati nelle fila della realtà sinergica del Granducato 2025 under 18 ‘Titolo’.

La sfida con i rossoblù eugubini ha per l’ambiente dei ‘Leoni’ un sapore del tutto particolare, sia perché rievoca intense partite del passato, quando entrambe le squadre militavano solo in C, sia perché ha dato lo spunto per la stesura di ben due libri (‘Nel terzo tempo’, uscito nel 2018 e ‘Anatomia di un terzo tempo’, uscito nel 2023). Auspicabile il pubblico delle grandi occasioni. Al solito ingresso gratuito per gli sportivi sugli spalti e diretta sul canale youtube dei Lions stessi. Arbitrerà il reggiano Filippo Marchi.

Rugby, oggi i Lions affrontano Gubbio

PRONOSTICO SFAVOREVOLE

I ‘Lupi’ eugubini scenderanno sul terreno ‘Priami’ a caccia del massimo della posta. I rossoblù, peraltro, al drop d’inizio dell’incontro con i labronici, conosceranno l’esito del confronto tra Olbia e Perugia, che occupano, rispettivamente a quota 52 e 51, la seconda e la terza piazza e che si sfideranno in terra gallurese nell’anticipo di sabato 14.

I Lions Amaranto Livorno non possono contare, contro il Gubbio, sul favore del pronostico, ma faranno di tutto per racimolare un buon bottino di punti. Un eventuale successo darebbe un segnale, non tanto per la situazione in classifica – arrivare ottavi o noni cambierebbe ben poco -, quanto a livello morale. Sarebbe la prima affermazione ottenuta al cospetto di formazioni in lotta per l’A2.

La sconfitta a tavolino rimediata in occasione del match esterno dello scorso primo marzo con la Roma Olimpic cadetta, causata dall’arrivo in ritardo del pullman sul terreno dei capitolini (un ritardo a sua volta dovuto a situazioni oggettivi e dimostrabili) è stata vissuta dallo spogliatoio amaranto come una vera e propria beffa. Se possibile, quella vicenda ha dato alla squadra ulteriori stimoli in vista delle restanti cinque partite. I ragazzi allenati da Michele Ceccherini e Francesco Consani, dopo il match con il Gubbio, giocheranno nelle restanti quattro fatiche del campionato a Perugia (il 22 marzo), in casa con l’UR Firenze cadetto (il 29 marzo), ad Olbia (l’11 aprile) e in casa con il Colleferro (il 2 maggio).