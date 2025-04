Home

Rugby Old, finale nazionale a Livorno per i Pirati

25 Aprile 2025

I Pirati potranno contare, nella finale tricolore Old del prossimo sabato 7 giugno, sul fattore campo. Una ghiotta occasione – forse irripetibile -, da sfruttare. Quella dei Pirati (i ‘Tuttineri’) è la realtà di rugbisti veterani di una vastissima fascia della costa toscana: in organico (tanti) atleti di tutta la provincia di Livorno, isola d’Elba compresa. I quartieri generali di tale sodalizio sono il ‘Tamberi’ di via Russo, a Livorno, e il ‘Santa Costanza’ di San Vincenzo: campi dove vengono alternate le sedute settimanali e le partite casalinghe. La finale nazionale è da giocare a San Vincenzo.

SOLO TRE REGIONI

Al cosiddetto torneo CIRO (Campionato Italiano Rugby Old) si sono iscritte solo 16 compagini: otto toscane (ben quattro quelle della provincia di Livorno), cinque lombarde e tre piemontesi.

Si sono formati due raggruppamenti territoriali: uno composto dalle otto rappresentanti del Granducato ed uno composto dalle squadre ‘nordiste’. Previsto, per i due campionati, solo un girone all’italiana: ogni formazione gioca sette partite ed affronta solo una volta le altre compagini del proprio raggruppamento.

Al termine della fase, in giornata e sede unica, sono previste le due finali nazionali: le prime classificate di ciascun girone accedono alla partita scudetto, mentre le seconde disputano la finale per la terza piazza (la cosiddetta ‘Coppa delle Regioni’).

Ad un turno dalla fine del campionato toscano, con il suo filotto di sei vittorie su sei, la squadra dei Pirati – che vanta il miglior attacco e la miglior difesa del torneo – è matematicamente sicura della prima posizione.

Sicura del secondo posto un’altra formazione livornese, quella dei RinoCerotti. Sicure del primo e del secondo posto del campionato lombardo – piemontese (da decidere è però l’ordine) sono le formazioni bresciane della Brixia e degli Gnari Rovato.

PROSSIMI IMPEGNI

Con il chiaro obiettivo di presentarsi al top della condizione all’appuntamento del 7 giugno e riportare nel territorio un titolo tricolore della palla ovale che da queste parti è stato festeggiato l’ultima volta nel 2000 (con il Rugby Livorno under 18, nel campionato di categoria), i Pirati del presidente-capitano Stefano Pagni e dell’allenatore Federico Guidi, disputeranno sabato 3 maggio un torneo a Firenze e poi giocheranno sette giorni più tardi l’ultima – ininfluente – partita del campionato toscano, al ‘Castellani’ di Cecina – sede della giornata in ‘plenaria’ – contro i Ribolliti Firenze. In agenda anche un allenamento, domenica 18 maggio, sul terreno ‘Scagliotti’ di Portoferraio.

TERZA VOLTA SUL PODIO

Nel 2022, i Pirati, dopo aver chiuso al primo posto il girone toscano, persero in trasferta la finale tricolore, contro gli Gnari Rovato. Nel 2023 – ironia della sorte quando chiusero il torneo regionale solo in terza posizione – i Pirati organizzarono sul terreno amico del ‘Tamberi’ le finali CIRO. Nel 2024 le finali nazionali si sono svolte sul campo ‘Priami’ di Stagno, quartier generale dei Lions Amaranto Livorno (di cui i RinoCerotti rappresentano la squadra Old): i Pirati, in quella occasione, hanno vinto la finale per il terzo posto (leggi finale della Coppa delle Regioni). Insomma, in questo 2025, per la terza volta nel giro di quattro campionati, i ‘tuttineri’ saliranno sul podio della classifica nazionale. L’obiettivo è quello di non accontentarsi, il 7 giugno, di recitare il ruolo di ‘organizzatori dell’evento’….

