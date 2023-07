Home

Rugby Old, i Pirati Livorno. Il nuovo staff dirigenziale

26 Luglio 2023

Non si è ancora spenta l’eco del successo di tale memorabile giornata, ma la realtà livornese non ha certo intenzione di cullarsi sugli allori: i Pirati, in vista della nuova stagione agonistica, hanno già voltato pagina.

Nel corso di queste calde settimane, non è mancato per il club livornese un serio lavoro effettuato dietro le quinte. In particolare l’assemblea dei soci ha delineato il nuovo staff.

Stefano Pagni è stato confermato presidente; ad affiancarlo, nella squadra dirigenziale, come consiglieri, Francesco Aringhieri, Alessandro Borghesi, Fabrizio Del Fiorentino, Matteo Marcel, Gabriele Pelletti e Marco Tomaselli. L’allenatore della squadra sarà ancora Alberto Mazzoni, il suo vice, ancora, Federico Guidi.

Quella dei Pirati è la formazione Old che raccoglie sotto un’unica bandiera giocatori, non più giovanissimi, di tutta la provincia di Livorno; elementi non solo del capoluogo, ma anche di Rosignano, Cecina, San Vincenzo, Piombino e persino dell’isola d’Elba.

Atleti che anche dopo aver terminato, per limiti di età, il classico percorso nei vari campionati federali, non hanno alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo; costoro possono vantare uno slancio ed un entusiasmo da far invidia ai ventenni.

Slancio ed entusiasmo che consentono di togliersi belle soddisfazioni; i Pirati hanno ottenuto nella stagione 2021/22 il secondo posto a livello nazionale e nell’ultima annata hanno colto il quarto posto a livello regionale (piccoli particolari hanno impedito di ottenere un piazzamento migliore).

La volontà è quella di puntare, nella nuova annata, decisamente in alto. Il tutto senza dimenticare aspetti, che vanno al di là di una meta realizzata: oltre al ‘classico’ campionato, la formazione guidata dall’allenatore-giocatore Mazzoni è attiva nel ‘Trofeo della Solidarietà del Centro Italia’, un torneo del tutto speciale, che prevede un’importante parte degli incassi dei ‘terzi tempi’ da girare ad enti benefici.

