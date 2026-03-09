Rugby Old, i Pirati Livorno superano anche gli Allupins Prato

In questo sabato trionfale per il rugby italiano, con gli azzurri capaci per la prima volta nella propria storia di sconfiggere l’Inghilterra, i Pirati hanno fatto cinquina. La squadra Old campione d’Italia, in casa, ha superato 6-0 (ogni meta un punto) gli Allupins Prato. Per la formazione dei tuttineri allenati da Alberto Mazzoni e Francesco Mariotti, con il supporto di Leandro Manteri, si è trattata del quinto successo in altrettante gare del campionato zonale di categoria, il torneo che coinvolge sei formazioni toscane ed una emiliana: tale campionato, previsto con la sola formula del un girone di andata, mette in palio il biglietto per le finali tricolori di Monza. La prima del girone tosco-emiliano se la vedrà, in terra brianzola, con la prima del girone lombardo-piemontese (in palio il Trofeo CIRO, Campionato Italiano Rugby Old), la seconda affronterà, sempre a Monza, la seconda dello stesso raggruppamento nordista, con in palio il terzo posto nazionale (e la cosiddetta Coppa delle Regioni). I Pirati, contro gli Allupins, hanno sempre saldamente tenuto in mano il comando delle operazioni. Tre le mete siglate dai livornesi nel primo tempo, altrettante quelle messe a segno nella ripresa. Ben quattro le marcature di Daniele Biagiotti, talentuoso trequarti che ‘nella prima parte della sua carriera’ ha a lungo giocato – anche nel massimo campionato domestico – con il Livorno Rugby. Mete pure di Alberto Mazzi e di Federico Pieretti (entrambi autori di un ottimo match). L’affermazione permette di consolidare, a due giornate dalla fine del girone tosco-emiliano, la prima piazza. La realtà dei Pirati – squadra che vede nelle proprie fila elementi di tutta la provincia di Livorno, isola d’Elba compresa – guida la classifica con 25 punti; quattro le lunghezze di margine sui Ribolliti Firenze e 11 sui Granchi Blu Cecina (che però figurano con una partita giocata in meno). Guarda caso, i Pirati proprio contro i Granchi Blu e i Ribolliti giocheranno le loro due restanti gare del girone tosco-emiliano (rispettivamente il 18 aprile e il 16 maggio). Tra gli Old, cinque punti vengono assegnati alle squadre che vincono, tre a quelle che pareggiano ed un punto viene assegnato alle formazioni sconfitte. Non sono previste marcature di piede. Le formazioni devono essere composte esclusivamente da giocatori over 35. I Pirati alternano allenamenti e partite casalinghe tra il ‘Tamberi’ di Livorno e il ‘Santa Costanza’ di San Vincenzo e proprio sul terreno sanvincenzino hanno disputato in questo primo sabato del mese di marzo il match con gli Allupins Prato. A conti fatti, si è trattato dell’ultimo confronto casalingo della stagione. I giocatori livornesi in campo contro i lanieri: Andrea Bernieri, Daniele Biagiotti, Michele Buono, Marino Dell’Omodarme, Gianni Favilli, Alessio Ferrini, Stefano Ferrini, Gianni Incardona, Giovanni Lunardi, Matteo Marcel, Francesco Mariotti, Alberto Mazzi, Alberto Mazzoni, Simone Nuti, Andrea Pacchini, Stefano Pagni, Mattia Palandri, Gabriele Pelletti, Federico Pieretti, Riccardo Sciacol, Ciro Sportiello, Tiziano Stacchini, Marco Raffaele Tomaselli.