Rugby Old: i Pirati pareggiano a Firenze

18 Ottobre 2022

Rugby Old: i Pirati pareggiano a Firenze

Livorno 18 ottobre 2022

Non si è mai troppo ‘vecchi’per divertirsi dentro la mischia del rugby. Per maggiori informazioni, basta contattare qualche atleta dei Pirati, la squadra livornese Old che dopo il secondo posto nel campionato nazionale di categoria della scorsa annata, ha cominciato, in questo sabato di metà ottobre, una nuova avventura agonistica.

Le feroci motivazioni non mancano certamente alla formazione labronica. I Pirati, che vantano una rosa valida ed ‘etorogenea’, composta da elementi che nella loro ‘prima carriera rugbistica’ hanno militato nel Livorno Rugby, nel Cecina, nel Rosignano e negli Etruschi Livorno, nel debutto della stagione 2022/23 hanno impattato, zero a zero, sul terreno in sintetico‘Marco Polo’ di Firenze, contro i ‘pari età’ dell’Arf.

Di fronte, in terra gigliata, si sono ritrovate, in questo turno d’esordio, due formazioni destinate nel girone toscano a recitare un ruolo da protagonista.

Nel torneo regionale, al via anche Allupins Prato, Zoo Vasari Arezzo, Ribolliti Firenze, Sorci Verdi Prato e le altre realtà livornesi dei Rino..Cerotti e delle Pecore Nere.

I Pirati giocheranno proprio contro le Pecore Nere – la compagine formata da atleti detenuti nel carcere cittadino de ‘Le Sughere’ – nel prossimo mese (da fissare il giorno), nel quadro della seconda giornata.

Il campionato Old, come noto, è riservato ad elementi non più giovanissimi e comunque non impegnati nei classici campionati seniores.

Nelle partite Old non sono previsti punti di piede e l’esito delle sfide è determinato unicamente dal numero delle mete siglate. Il punteggio conclusivo del match del ‘Marco Polo’ fotografa l’equilibrio in campo.

Concreta l’opera delle due difese. I Pirati hanno più volte sfiorato la marcatura, ma, a conti fatti, il risultato è da considerare equo e giusto.

Uscire imbattuti dal difficile terreno dei fiorentini non era certo facile. Bicchiere mezzo pieno (e non mezzo vuoto).

Lo schieramento iniziale degli ospiti: Del Fiorentino; Borghesi, Sciacol R., Achiardi, Bernieri; Pelletti G., Santi; Anello, Dell’Omodarme, Petrantoni F.; Nuti, Lunardi; Castagnini, Bonaretti, Marrucci. Entrati anche: D’Alessandro, Sportiello, Mazzoni A. (allenatore-giocatore), Marcel, Lari.

