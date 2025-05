Rugby Old: i Pirati vincono ancora e sono campioni regionali, ora la finale tricolore

Home

11 Maggio 2025

Livorno 11 maggio 2025

Il titolo di campioni regionali era già in ghiaccio alla vigilia dell’ultima giornata. I Pirati Livorno hanno però completato l’opera e nel settimo ed ultima turno del campionato toscano OLD, giocato sabato 10 maggio in plenaria al ‘Castellani’ di Cecina, hanno ottenuto la loro settima affermazione in altrettante gare.

In una giornata speciale, in una sorta di ‘festa generale’ delle realtà OLD toscane, conclusa con la cerimonia di premiazione curata dallo stesso presidente del Comitato Regionale Toscano della FIR Edoardo Barcaglioni (presente all’evento anche il consigliere del CRT Leonardo Rongioni), la squadra dei Pirati – rappresentativa che riunisce sotto un’unica bandiera numerosi atleti, non più giovanissimi, di tutta la provincia di Livorno, isola d’Elba compresa – si è imposta 8-1 (ogni meta un punto) sui Ribolliti Firenze.

La formazione dei ‘tuttineri’, allenata da Federico Guidi e capitanata dal presidente Stefano Pagni, ha confermato tutte le proprie qualità. I Pirati hanno chiuso il torneo a punteggio pieno e con le loro 38 mete siglate e le sole cinque incassate si sono meritati il titolo di miglior attacco e miglior difesa del torneo. Numeri importanti. È vero che a livello OLD si gioca per puro divertimento, però vincere fa sempre piacere….

I Pirati, grazie al primo posto nel campionato regionale, si sono qualificati alla finale nazionale di categoria: giocheranno l’atto decisivo per l’assegnazione del titolo tricolore sabato 8 giugno, in casa, al ‘Santa Costanza’ di San Vincenzo, uno dei due propri quartieri generali (l’altro è il ‘Tamberi’ di via Russo, a Livorno).

Da definire l’avversaria della finale scudetto: o la compagnine del Brixia o quella degli Gnari Rovato (le due compagini bresciane stanno lottando al vertice del torneo lombardo-piemontese).

Intanto, in questo secondo sabato del mese di maggio, al ‘Castellani’, I Pirati e altre cinque formazioni toscane OLD si sono coccolati una splendida giornata di sport autentico. Una giornata nella quale sono emersi i veri valori del rugby e anche i dati tecnici – leggi le mete segnate – hanno assunto un valore secondario.

Schierati nelle squadre e in campo tre atleti della neonata realtà degli ‘Haka’, formazione composta da detenuti del carcere di San Gimignano. Il tutto rientra nell’ambito del progetto ‘Rugby oltre le sbarre’ promosso dagli Amatori Rugby Toscana.

I tre giocatori in questione hanno ricevuto, per partecipare all’evento del ‘Castellani’, un permesso premio.

I giocatori dei Pirati protagonisti del match giocato con i Ribolliti Firenze:

Francesco Aringhieri, Andrea Bernieri, Matteo Bonaretti, Alessandro Borghesi (una meta), Paolo Castagnini, Fabrizio Del Fiorentino (una meta), Marino Dell’Omodarme (una meta); Gianni Favilli, Alessio Ferrini, Stefano Ferrini, Luigi Gori, Gianni Incardona, Francesco Mariotti, Alberto Mazzi (due mete), Bruno Milesi; Stefano Pagni, Mattia Palandri, Carmine Passante (una meta), Gabriele Pelletti (una meta), Simone Piacentini (una meta), Riccardo Sciacol, Ciro Sportiello; Tiziano Stacchini.

A referto, ma non utilizzati perchè acciaccati (meglio non rischiarli in vista della finale tricolore…): Daniele Biagiotti, Marco Raffaele Tomaselli, Giovanni Lunardi e Cristian Malossi. Out per infortunio Marco Anello, Valeria Comandi, Andrea Pacchini e Federico Petrantoni.

