Rugby

8 Aprile 2025

Livorno 8 aprile 2025 Rugby Old, i RinoCerotti Livorno vincono ancora. Matematico l'accesso alle finali nazionali

La quinta vittoria in sei partite di campionato, ottenuta in questo sabato di inizio aprile sul terreno amico del ‘Priami’ di Stagno, contro gli Allupins Prato, ha consegnato alla realtà dei RinoCerotti – la rappresentativa Old dei Lions Amaranto – la matematica certezza di una delle prime due piazze del torneo regionale di categoria e dunque il biglietto di sola andata per le finali tricolori in programma il 7 giugno al ‘Santa Costanza’ di San Vincenzo.

I RinoCerotti giocheranno, salvo improbabili colpi di scena, sul terreno sanvicenzino, la finale per il terzo – e non per il primo – posto del campionato nazionale.

La formula prevede gli ‘incroci’ tra la miglior squadra del girone toscano – che sarà al 99% quella dei Pirati Livorno – con la prima del girone lombardo-piemontese – in palio il titolo italiano – e tra le seconde classificate degli stessi gironi territoriali – in palio la medaglia di bronzo nazionale e il cosiddetto ‘Trofeo delle Regioni’ -. Al campionato italiano Old partecipano solo formazioni della Toscana, della Lombardia e del Piemonte.

I RinoCerotti, sabato scorso, hanno battuto 2-1 (ogni meta un punto), gli Allupins Prato e momentaneamente si sono portati in vetta alla classifica, con 26 punti, uno in più rispetto ai Pirati, che giocheranno solo sabato prossimo il loro impegno valido per la sesta giornata al ‘Soriani’, il terreno in sintetico posto all’interno dell’istituto penitenziario de ‘Le Sughere’, contro le Pecore Nere, la squadra composta da detenuti del carcere labronico stesso.

Incolmabile, in classifica, il margine di RinoCerotti e Pirati rispetto a tutte le altre formazioni. In questo torneo, cinque punti sono assegnati alle squadre che vincono, tre a quelle che pareggiano ed un punto viene assegnato alle squadre che perdono. I Pirati hanno battuto nello scontro diretto i RinoCerotti e dunque, se vincono contro le Pecore Nere, la loro prima piazza diventerà matematica.

Questi i giocatori dei RinoCerotti protagonisti sul ‘Priami’ nel loro penultimo impegno del campionato toscano:

Vittorio Abbiuso, Alice Di Domenico, Chiara Mattei, Marco Lenzi, Andrea Tonelli, Emiliano Marchi, Michele Masè, Paolo Ciandri; Luca Baroni (cap.), Lorenzo Busicchia, Adriano Sampaolo, Erik Mazzotta, Marco Rava, Emanuele Prestinari; Marco Rava, Giancarlo Pancani, Alessio Bartoli, Enrico Quinti, Mario Serafini, Antonio Masciullo; Valter Ardizzone, Gennaro Guerrera, Mohammed Matnane.

I padroni di casa iniziano il match con il piede giusto e con pieno merito sbloccano la situazione con la meta di Mazzotta. Poco prima dell’intervallo, i pratesi pareggiano i conti: 1-1 al giro di boa della sfida. In sostanziale equilibrio la ripresa, con l’acuto dei livornesi nel finale, a bersaglio nuovamente con Mazzotta.

La sua doppietta consente di vincere 2-1 e di mettere matematicamente al sicuro almeno il secondo posto in ambito regionale. Nel campionato Old non sono validi i punti di piede ed il risultato è determinato unicamente dal numero delle mete siglate.

