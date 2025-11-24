Home

Rugby Old, i RinoCerotti vincono a Firenze

24 Novembre 2025

La partita giocata in questo freddo sabato sul sintetico del ‘Marco Polo’ di Firenze tra i padroni di casa dell’Arf e gli ospiti dei RinoCerotti – la rappresentative di categoria dei Lions Amaranto Livorno – rientrava nel quadro della terza giornata del girone tosco-emiliano Old.

In realtà, per i labronici allenati da Michele Masè e capitanati da Emiliano Marchi si è trattato del primo impegno stagionale: i RinoCerotti, nelle prime due tornate, erano rimasti fermi al palo e di fatto avevano osservato un doppio turno di riposo.

I livornesi, che a Firenze si sono imposti 1-2 (ogni meta un punto) torneranno in campo il prossimo 13 dicembre, per ospitare, sul ‘Priami’ di Stagno, i Pirati Livorno.

Il derby in questione metterà di fronte due ‘big’ del torneo, due realtà capaci nella scorsa stagione di chiudere il campionato nazionale al vertice (prima piazza per i Pirati, quarta per i RinoCerotti).

Questa la classifica attuale del girone del centro Italia (ogni successo consegna 5 punti, il pareggio 3 e la sconfitta 1; tra parentesi le gare disputate):

Pirati Livorno (3) 15; Ribolliti Firenze (3) 11; Granchi Blu Cecina (2) 8; Arf Firenze (3) 7; RinoCerotti Livorno (1) 5; Sorci Verdi Prato (2) 4; Allupins Prato (2) e Vecchie Volpi Modena (2) 2; Pecore Nere Livorno (0) 0.

Anche in questa annata, è prevista la disputa di un girone all’italiana; al termine delle nove giornate la prima affronterà la prima del girone lombardo-piemontese nella finale per il titolo tricolore.

Le seconde dei due gironi zonali, viceversa, daranno vita alla finale per la terza piazza nazionale. Questi giocatori over 35 non sono ‘troppo vecchi’ per ritagliarsi soddisfazioni nel mondo della palla ovale: questi ‘esperti’ rugbisti non hanno perso la voglia di divertirsi, piazzando placcaggi e ingaggiando mischie.

A Firenze, match viaggiato sui binari dell’equilibrio. Al 10’ i RinoCerotti sbloccano la situazione con la meta dello scatenato trequarti centro Erik Mazzotta, a bersaglio dopo un’azione solitaria di una cinquantina di metri. I gigliati pervengono al pareggio poco prima dell’intervallo: 1-1 a metà gara.

A dieci minuti dal termine, ancora Mazzotta si erge a protagonista: il valido trequarti dei labronici supera in solitaria la difesa avversaria e deposita in meta, per la doppietta personale. Negli ultimi giri di lancetta, i fiorentini sfiorano la segnatura dell’eventuale pareggio.

Per i RinoCerotti, contro un avversario temibile e più rodato, un successo sofferto: non mancano margini di crescita ad una squadra, quella livornese che, rispetto alla scorsa stagione, conta su una rosa rinnovata, con tanti innesti. Ampio il roster.

I 23 giocatori utilizzati al ‘Marco Polo’ da Masè:

Vittorio Abbiuso, Marco Lenzi, Antonio Masciullo, Emiliano Marchi, Federico Coccolini, Marco Rava, Adriano Sampaolo; Erik Mazzotta, Lorenzo Busicchia, Gennaro Guerrera, Valter Ardizzone, Andrea Caputo, Enrico Quinti, Antonio Cannavò; Mario Serafini, Tiziano Trinca, Antonio Risaliti, Andrea Tonelli, Davide Mantovani, Francesco Consani; Marco Lorenzoni, Gabriele Montagnani, Omar Tichetti.

