2 Febbraio 2026

Rugby Old: successo 1-0 dei RinoCerotti nel derby della provincia con i Granchi Blu

Si è deciso nel secondo tempo l’intenso ed equilibrato derby della provincia valido per la quinta giornata del girone Old del centro Italia, il campionato che vede coinvolte sette squadre toscane ed una emiliana. Il match in questione, giocato alle 18:00 di questo sabato 31 gennaio sul terreno dell’‘Emo Priami’ di Stagno, si è concluso con il successo, 1-0 (un punto ogni meta) dei padroni di casa dei RinoCerotti sui Granchi Blu. Quella dei RinoCerotti è la consolidata rappresentativa di categoria dei Lions Amaranto Livorno, quarta nell’ultimo campionato nazionale, mentre quella dei Granchi Blu è la realtà Old di Cecina, attiva dal 2024. Due ottime formazioni, che hanno dato vita ad una gara gradevole e di qualità. Al termine del girone all’italiana (ciascuna squadra, nell’arco di nove giornate, gioca sette incontri), la prima classificata disputerà la finale per il titolo italiano, affrontando la prima del girone lombardo-piemontese, mentre la seconda disputerà la finale per la Coppa delle Regioni – il trofeo che equivale al terzo posto nazionale -. La sensazione è che il risultato emerso questo sabato sul terreno di Stagno si rivelerà pesante per la conquista del secondo posto del girone tosco-emiliano; la sensazione è anche che difficilmente sfuggirà la prima piazza ai Pirati Livorno, l’imbattuta squadra campione d’Italia, che in questo weekend ha osservato un turno di riposo. Ogni incontro frutta cinque punti alle formazioni che vincono, tre a quelle che pareggiano ed uno alle formazioni che perdono. Risultati determinati unicamente dal numero delle mete realizzate; non sono previsti punti di piede. La classifica (tra parentesi le partite giocate): Pirati Livorno (4) 20; Ribolliti Firenze (4) 16; Granchi Blu Cecina (4) 14; Vecchie Volpi Modena (4) 12; RinoCerotti Livorno (3) 11; Arf Firenze (4) 8; Sorci Verdi Prato (3) 5, Allupins Prato (4) 4.

Nel primo tempo, complice l’infortunio occorso al proprio maggior punto di riferimento, Erik Mazzotta, i RinoCerotti faticano a esprimere pienamente le proprie qualità. Ne approfittano gli ospiti, che pressano e che, prima dell’intervallo, si vedono annullare anche una marcatura per un ‘in avanti’. Nella ripresa, i RinoCerotti crescono e creano numerose nitide opportunità. Sforzi premiati dopo un’insistita azione condotta con una serie di percussioni degli avanti, con il possente Tiziano Trinca a trovare il pertugio per la meta-partita. Complimenti a tutti, anche ai giocatori dei Granchi Blu, rimasti in partita fino all’ultimo. Evidentemente i giocatori di queste due squadre Old della provincia sono troppo vecchi per giocare a rugby, ma non oggi… Prossimo impegno dei RinoCerotti sabato 28 febbraio, in casa con i Sorci Verdi Prato. I giocatori ‘Rinos’ protagonisti contro i Granchi Blu, nel primo appuntamento ufficiale del 2026: Erik Mazzotta, Mario Serafini, Omar Tichetti, Tiziano Trinca, Eik Mazzotta, Mario Serafini, Omar Tichetti, Emiliano Marchi (cap.), Vittoio Abbiuso, Antonio Masciullo, Mario Della Pina, Paolo Ciandri, Gennaro Guerrera, Adriano Sampaolo, Valter Ardizzone, Marco Rava, Antonio Risaliti, Lorenzo Busicchia, Davide Mantovani, Alessandro Chiesa, Marco Lorenzoni, Enrico Quinti, Andrea Tonelli. All.: Michele Masè.

