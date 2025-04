Home

Sport

Rugby

Rugby, ottimo 2° posto per gli under 16 Lions al prestigioso torneo di Colorno

Rugby

22 Aprile 2025

Rugby, ottimo 2° posto per gli under 16 Lions al prestigioso torneo di Colorno

Livorno 22 aprile 2025 Rugby, ottimo 2° posto per gli under 16 Lions al prestigioso torneo di Colorno

Il torneo di Colorno, dedicato alla memoria di Filippo Cantoni, è, da anni, uno dei più importanti a livello nazionale tra quelli riservati alla categoria under 16.

All’evento, giunto in questo 2025 alla tredicesima edizione, hanno partecipato, in questo Sabato Santo, nove squadre, in rappresentanza di cinque regioni.

L’unica realtà toscana presente, quella della LundaX Lions Amaranto, ha ottenuto, nella graduatoria generale, un ottimo secondo posto. I ragazzi allenati da Emanuele Bertolini e Davide Mantovani, nell’arco della kermesse, hanno rimediato solo una sconfitta, con il San Donà, nella loro ultima fatica dell’intensa giornata agonistica.

Anche alle porte di Parma, in questo torneo perfettamente organizzato nelle proprie splendide strutture da una delle più solide società della A Elite – il sodalizio biancorosso del Colorno appunto -, i livornesi hanno pienamente confermato tutte le proprie qualità, già emerse nel corso delle 17 partite globalmente giocate nelle previste due fasi del campionato: la LundaX Lions Amaranto, in campionato, dopo aver colto il quarto posto nel girone iniziale, che ha visto protagoniste tutte le compagini della macro-area Toscana-Umbria, ha giocato il girone interregionale ‘2’, il torneo con le migliori sette formazioni del centro Italia (territorio che comprende Toscana, Umbria, Emilia-Romagna e Marche) non qualificate all’èlite. I livornesi, nelle dodici gare giocate nel campionato interregionale ‘2’, hanno ottenuto in tutto 43 punti, frutto di otto vittorie e quattro sconfitte.

L’appetito vien mangiando:

anche concluso il campionato non stanno venendo meno feroci stimoli. E a Colorno, gli amaranto hanno palesato doti di primo piano per la categoria.

Questi i 23 validi giocatori amaranto – classe 2009 e 2010 – protagonisti al memorial Cantoni:

Karim Niang, Diego Bellandi, Alessandro Carminelli, Gabriele Archibusacci, Gabriele Pannocchia, Nicola Montino (cap.); Tommaso Bertolini, Filippo Cioli, Mattia Mazzei, Morgan Pannese, Gregorio Guidi, Maurizio Biagi, Michele Mugnaini; Cristian Ricci, Manuel Alberto Maroni, Davide Bandieri, Samuel Fugi, Lorenzo Casalini; Filippo Serafini, Manuel Trezza, Mattia Cinquini, Tommaso Agretti, Luca Brondi.

Al torneo disputato in terra emiliana, le nove squadre sono state inizialmente divise in tre gironi da tre. I livornesi hanno ottenuto, nel proprio raggruppamento, due vittorie su due: larga l’affermazione sul Pesaro (21-7), più sofferta quella con il Parma (14-12).

Le prime classificate di ciascun girone hanno poi dato vita ad un triangolare di finale. Per i livornesi pareggio 5-5 con i padroni di casa del Colorno e sconfitta 0-21 con il San Donà, che ha chiuso a punteggio pieno il triangolare. Per stabilire la squadra seconda, si sono conteggiate le mete messe a segno nell’arco della manifestazione: i livornesi, grazie al proprio ricco bottino di marcature pesanti (cinque in quattro gare) hanno avuto la meglio nel confronti dei colornesi.

Giustificata la soddisfazione degli allenatori, dei dirigenti e naturalmente dei giocatori labronici per l’eccellente esito di questo torneo di alto livello per la categoria.

La classifica finale: 1) San Donà 2) LundaX Lions Amaranto Livorno 3) Colorno 4) Parma 5) Rovato 6) Parabiago 7) Viadana 8) Noceto 9) Pesaro.

Rugby, ottimo 2° posto per gli under 16 Lions al prestigioso torneo di Colorno