Rugby: programma partite a Livorno e a Stagno nel fine settimana

11 Ottobre 2024

Domenica 13 ottobre alle 15:30, nel quadro della prima giornata di serie B, girone 4 (il raggruppamento del centro Italia), la LundaX Lions Amaranto, imbottita di giovani e giovanissimi, ospiterà, sul prato dell’‘Emo Priami’ di via Marx, a Stagno, l’Unione Rugby Firenze cadetto. Si tratta di un derby toscano aperto ad ogni risultato.

Sempre domenica 13, ma alle 12:30, sul sintetico del ‘Maneo’ di via Settembrini, l’under 18 dell’Unicusano Livorno Rugby riceverà la visita dei coetanei dei Cavalieri Prato/Sesto: l’incontro è valido per la giornata di apertura del campionato Elite, girone centro-sud, di categoria. I biancoverdi non nascondono l’ambizione di puntare a risultati di prestigio nel torneo che mette in palio il titolo tricolore secondo per importanza solo a quello della A Elite senior.

Sabato 12 alle 11:00, sul ‘Priami’ di Stagno, simpatico raggruppamento riservato agli under 8. Al via due rappresentative dei padroni di casa della LundaX Lions Amaranto, due dello Scandicci, una mista Urme – Gambassi, una degli Etruschi Livorno e una del Bellaria Pontedera.