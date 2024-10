Home

Sport

Rugby

Rugby: programma partite a Livorno e a Stagno nel fine settimana

Rugby

18 Ottobre 2024

Rugby: programma partite a Livorno e a Stagno nel fine settimana

Livorno 18 ottobre 2024 – Rugby: programma partite a Livorno e a Stagno nel fine settimana

Domenica 20 ottobre alle 15:30, nel quadro della seconda giornata di serie A, girone 4, l’Unicusano Livorno Rugby ospiterà sul campo ‘Montano’ di via dei Pensieri, la Villa Pamphili Roma, in una sfida nella quale i biancoverdi di Squarcini, al cospetto di una squadra destinata a restare nelle zone medio-basse della classifica, cercheranno il massimo della posta (il successo condito dal bonus-attacco). Sempre alle 15:30 di domenica 20, per la seconda giornata di serie B, girone 4, la LundaX Lions Amaranto renderà visita al San Benedetto del Tronto: il ‘derby dei due mari’ mette di fronte due squadre vittoriose nel turno d’esordio e potrà essere seguito in diretta anche da remoto, grazie alla diretta prevista sul canale youtube della società marchigiana.

Sabato 19 alle 16:00 e alle 17:00, al ‘Priami’ di via Marx a Stagno, doppia sfida LundaX Lions Amaranto – Vasari Arezzo, prima per il campionato regionale under 14, poi per il campionato under 18.

Al ‘Maneo’ di via Settembrini, sabato 19 alle 15:30, raggruppamento con cinque squadre toscane under 12, in un evento organizzato dai padroni di casa dell’Unicusano Livorno.

Sempre al ‘Maneo’ di via Settembrini, domenica alle 12:00, semifinale under 16 della macro area Toscana – Umbria tra le squadre di categoria dell’Unicusano Livorno e del Firenze’31: la vincente approderà al Girone Interregionale ‘1’ (il campionato èlite).