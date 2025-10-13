Home

Rugby, rappresentativa touch dei Lions Amaranto Livorno protagonista a Pisa

13 Ottobre 2025

Rugby, rappresentativa touch dei Lions Amaranto Livorno protagonista a Pisa

Livorno 13 ottobre 2025

Un ‘matrimonio sportivo’ inedito, che ha portato subito frutti concreti. Quattro giocatori dei Lions Amaranto Livorno e cinque del Lucca si sono uniti, in questo caldo sabato di metà ottobre, in una squadra unica: il ‘matrimonio’ si è materializzato in occasione dell’evento touch svoltosi al centro sportivo della Scintilla, a Pisa.

Tale formazione ‘sinergica’, simpaticamente ribattezzata in due modi, ‘Luli’ e ‘Pantere Labroniche’, ha ottenuto, nel corso delle cinque partite giocate, quattro successi ed una sola sconfitta.

La realtà Lions-Lucca ha, in successione, battuto il Bellaria Pontedera 2-1 (ogni meta un punto), il Valdelsa 4-2, il Taccovale Firenze 4-1 e i padroni di casa della Scintilla Pisa 3-1 per poi, nel suo ultimo impegno, cedere 2-3 con il Vasari Arezzo.

Quella del touch è una variante amatoriale del rugby, aperta realmente a tutti quanti e non prevede mischie, nè placcaggi, nè contatti ruvidi. Per fermare l’avversario, è sufficiente toccarlo. Uno sport da praticare senza pressioni. A livello toscano, le squadre si ritrovano, a rotazione, in varie sedi e danno vita a tornei con la formula del girone all’italiana.

Se – come nella circostanza – una formazione non si presenta all’appuntamento con un numero di atleti sufficienti per giocare, si unisce ad altre. Questi i quattro rappresentanti Lions protagonisti a Pisa: Stefano Oro, Silvia Mantessi, Enrico Sanna e Martina Bardelli.