28 Febbraio 2022

Rugby: riuscitissima esibizione dei Lions Amaranto Livorno under 5 (Foto)

Livorno 28 febbraio 2022

La ‘gioiosa festa dello sport’ è andata in scena nella mattinata di domenica 27 febbraio sull’‘Emo Priami’ di Stagno, l’ampio e funzionale impianto quartier generale dei Lions Amaranto Livorno.

La ‘gioiosa festa dello sport’ è relativa alla riuscitissima esibizione dai ‘micro-Lions’, la giovanissima rappresentativa amaranto degli under 5.

Ben 17 (!) atleti Lions della categoria si sono ritrovati al campo di via Marx in un momento ludico di grande importanza.

In senso assoluto, a livello toscano, quella dei Lions è una delle società con il maggior numero di giocatori in questa ‘nuova’ categoria.

I ‘leoncini’ under 5, che tra pochi mesi giocheranno ben tre tornei primaverili (sul campo amico del ‘Priami’ e poi a Parma e a Parabiago) nell’occasione si sono divisi in tre rappresentative ed hanno dato vita ad un gustoso ‘triangolare in famiglia’, con tanti giochi e tante risate.

Coinvolti, nella ‘gioiosa festa dello sport’ anche i numerosi adulti assiepati a bordo campo.

Al termine dell’esibizione, come ‘terzo tempo’, tutti a consumare una gustosa merenda. Sotto la guida degli instancabili allenatori-educatori Emanuele Bertolini, Gaia Archibusacci, Rebecca Scardino e Teresa Ristori e degli impagabili dirigenti Biagio Lembo e Francesco Caruso, questi i 17 ‘leoncini’ grandi protagonisti di questa memorabile esibizione tenutasi sul terreno di casa:

Tommaso Augusti, Jacopo Bargellini, Giulio Bernardini, Pablo Caruso, Alberto Del Nudo, Leonardo Bertolini, Giorgio Laversa, Giacomo Lembo, Riccardo Mattei, Emilio Moretti, Leonardo Moretti, Massimo Pagnini, Francesco Petroni, Giorgio Pierini, Matteo Serni, Sirio Taddei, Gioele Tassoni.

