Rugby: scatta il campionato di B. Al Montano di Livorno e al Priami di Stagno numerose le partite in programma

15 Ottobre 2021

Livorno 15 ottobre 2021

Dopo venti lunghi mesi d’attesa, tornano in campo, per partite ufficiali di campionato, le due squadre labroniche della palla ovale di serie B. Domenica 17 ottobre, alle 15:30, nel quadro della prima giornata del torneo di B 2021/22, girone 2 – il raggruppamento del centro Italia – si giocheranno Livorno Rugby – Jesi, al campo ‘Carlo Montano’ di via dei Pensieri, e Valorugby Emilia cadetto – Lions Amaranto Livorno, al campo ‘Moletolo’ di Parma. Il Livorno Rugby punta al vertice della classifica e contro Jesi cercherà il massimo della posta: il successo e il bonus-aggiuntivo che scatta in caso di affermazione con almeno tre mete di scarto. I Lions Amaranto, che puntano alle zone di centro classifica, proveranno a strappare in terra ducale un buon risultato.

In questo fine settimana è ricchissimo il programma di gare delle giovanili di Livorno Rugby, Lions Amaranto e Granducato, con ben tre derby cittadini, validi per i campionati under 19, under 17 e under 15. Alle 12:30 di domenica 17, al ‘Priami’ di via Marx a Stagno sfida under 19 tra il Granducato ed il Livorno Rugby. Alle 11:00 di domenica 17, al ‘Montano’, incontro tra le squadre under 17 del Livorno Rugby e del Granducato. Alle 16:30 di sabato 16, al ‘Montano’ incontro tra le formazioni under 15 del Livorno Rugby e dei Lions. In più, al ‘Priami’ di Stagno, sono in programma due simpatici raggruppamenti under 13 (sabato alle 15:30) e under 9 (domenica alle 10:30). Per ciascuno di questi due appuntamenti, sei le squadre presenti.

