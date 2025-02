Home

Rugby serie A: altro successo, la capolista Livorno Rugby batte il Romagna

17 Febbraio 2025

Livorno 17 febbraio 2025 Rugby serie A: altro successo, la capolista Livorno Rugby batte il Romagna

L’ennesima perla di una splendida collana, ricca di successi. In casa, sotto un gradevole sole, l’Unicusano Livorno Rugby coglie contro il temibile Romagna la sua undicesima affermazione condita dal bonus-attacco consecutiva.

Al termine di un match di alto livello – meglio gli attacchi delle difese -, a tratti persino spettacolare, i biancoverdi si impongono sui Galletti allenati da Askew 49-26 (sette mete a quattro) e consolidano il loro primato in classifica. Per capitan Giacomo Gragnani e compagni altri cinque punti tutti d’oro: ora sono ben 12 le lunghezze di margine sulla seconda forza del torneo, quella Roma Olimpic che peraltro contro i labronici ha gli scontri diretti sfavorevoli.

A sei giornate dalla fine della regular season, il quadro per i ragazzi di Riccardo Squarcini è decisamente roseo (eufemismo). Squadra in crescita, che potrebbe festeggiare in anticipo la matematica certezza dell’ingresso nei play-off (fase alla quale accederà solo la prima di questo girone).

I risultati della 12° giornata (3° di ritorno) di serie A, girone 4 (di fatto il girone del centro-sud di serie A2; tra parentesi i punti validi per la classifica):

Unicusano Livorno – Romagna 49-26 (5-1); Primavera Roma – La L’Aquila 22-21 (4-1); Paganica – Napoli/Afragola 29-24 (4-1); Roma Olimpic – UR Firenze 41-14 (5-0); Civitavecchia Centumcellae – Villa Pamphili Roma 61-15 (5-0). La nuova classifica: Unicusano Livorno 55 p.; Roma Olimpic 43; UR Firenze 40; Romagna 37; La L’Aquila 34; Civitavecchia C. 33; Paganica 22; Napoli/Afragola 20; Primavera Roma 16; Villa Pamphili Roma*-3. *Villa Pamphili sconta 4 punti di penalizzazione. Domenica 2 marzo, alla ripresa del campionato, l’Unicusano Livorno renderà visita a La L’Aquila.

Primissimi giri di lancetta di studio, con il Romagna che conferma di meritare la sua brillante quarta piazza in graduatoria. Al 7’ favoloso attacco tirato del duo Rocco Del Bono – Edoardo Mannelli, con quest’ultimo che schiaccia in meta, vicino alla porta. Del Bono trasforma. D’astuzia la giocata che consente all’11’ ai padroni di casa di allungare. Punizione sulla destra, si finta di andare in touche, prima di inventarsi un calcio passaggio sull’out mancino.

L’estremo Nicola Zannoni sprinta, recupera con abilità l’ovale e lo schiaccia non lontano dalla bandierina. Ancora l’apertura Del Bono, da difficile posizione, trasforma: 14-0.

Passano due minuti e in prima fase, dopo una mischia ordinata a metà campo, si invola ancora sulla fascia sinistra Fedi. La sua fantastica volata finisce con la terza marcatura pesante, arricchita dalla trasformazione di Del Bono: 21-0 e già al 13’ il mirino dei locali è puntato sul bonus-attacco.

Il Romagna reagisce e legittima la sua prima meta della gara: a bersaglio il centro Foschini, per il 21-5 (16’). Significativo che la meta-bonus livornese (trasformata da Del Bono) venga realzzata da un classe 2005, il talentuoso Leonardo Giunta (28-5). Una segnatura da dedicare al suo amico e coetaneo – nonchè centro – Giorgio Lenzi, che deve lasciare al 27’ il campo per un infortunio probabilmente non di lieve entità.

Il Romagna continua a mostrare qualità non indifferenti (forse la miglior squadra ospite vista al ‘Montano’) e al 35’, con il centro Marini, realizza la seconda meta della propria gara. L’estremo Giannuli trasforma: 28-12. In chiusura di tempo, il neo-entrato terza linea Emanuele Piras trova il pertugio giusto in azione di mischia: meta trasformata da posizione angolatissima da Del Bono.

All’intervallo, sul 35-12, la situazione, per l’Unicusano, è a dir poco invidiabile. Il giallo allo stesso Piras (43’) fa cambiare, momentaneamente, l’inerzia: i Galletti accorciano con la meta del seconda linea Fela, con Giannuli a trasformare, per il 35-19. Gialli per i due estremi (Zannoni al 53’ e Giannuli al 61’). Lo scatenato Piras, rientrato in campo, si mette ancora una volta in evidenza e sigla di forza la sua seconda meta personale. Del Bono trasforma: 42-19 al 62’ e undicesimo successo di fila in ghiaccio.

Piras non si accontenta e cala il tris: terza meta del terza linea, con Del Bono che trasforma e fa toccare sul 49-19 il massimo divario. Il Romagna non demorde: va a caccia della quarta meta, quella che consegna il bonus-attacco. Al 74’ gli ospiti centrano l’obiettivo: la marcatura del trequarti Vincic, trasformata da Sergi, fissa il risultato sul 49-26. L’Unicusano può far festa per la bella vittoria e per la bella prestazione, con il Romagna che – esattamente come all’andata – riesce a strappare alla capolista un punticino. Una gara di spessore: per la giovane formazione biancoverde un nuovo esame superato, utilissimo per maturare significative esperienze.

UNICUSANO LIVORNO RUGBY – ROMAGNA R.F.C. 49-26



UNICUSANO LIVORNO RUGBY:

Zannoni N.; Fedi, Giunta, Lenzi Gio. (27’ pt Martinucci), Casini T.; Del Bono, Tomaselli J. (27’ st Rossi); Mannelli (29’ st Tori), Freschi L. (38’ pt Piras), Ianda D. (19’ st Tchanturia); Gragnani Giac. (cap.), Bitossi (5’ st Freschi E.); Tangredi, Echazu Molina (29’ st Giammattei), Ficarra (12’ st Andreotti. All.: Riccardo Squarcini.

ROMAGNA R.F.C.:

Giannuli, Donati (1’ st Vincic), Foschini, Di Lena (31’ st Greene), Tauro (31’ st Scermino); De Celis (1’ st Perju), Sergi; Lamptey, Marini (24’ st Sgarzi), Zani; Fela, Maroncelli (cap.); Fantini (12’ st Pirini), Sparaventi (31’ st Calbucci), Strada (17’ st D’Agostino). All.: Anthony David Askew.

ARBITRO:

Andrea Costa di Genova (assist.: Claudio Castagnoli e Gabriele Marinai di Livorno).

MARCATORI:

nel pt (35-12) 7’ m. Mannelli tr. Del Bono, 11’ m. Zannoni N. tr. Del Bono, 13’ m. Fedi tr. Del Bono, 16’ m. Foschini, 25’ m. Giunta tr. Del Bono, 35’ m. Marini tr. Giannuli, 41’ m. Piras tr. Del Bono; nel st 4’ m. Fela tr. Giannuli, 22’ e 28’ m. Piras tr. Del Bono, 34’ m. Vincic tr. Sergi.

NOTE:

giornata di sole, espulsioni temporanee per Piras (3’ st), Zannoni N. (13’ st) e Giannuli (21’ st). Calci piazzati: Del Bono 0/1, Giannuli 0/1. In classifica 5 punti per l’Unicusano, che ha vinto e si è assicurato il bonus-attacco (sette mete realizzate) e 1 punto per il Romagna, che ha perso con un margine superiore alle sette lunghezze ed ha colto il bonus-attacco (quattro mete realizzate).

