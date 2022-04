Rugby: serie B. I Lions Amaranto Livorno vincono nettamente con l’Imola. Tabellino, risultati e classifica

Rugby

24 Aprile 2022

Livorno 24 aprile 2022

LIONS AMARANTO LIVORNO – IMOLA 46-5

LIONS AMARANTO LIVORNO: Mazzoni; Freschi, Barsali, De Libero, Gregori; Magni M. (27’ st Bernieri), Magni N. (38’ st La Rosa); Bernini (5’ st Cortesi), Scardino (cap.), Tamberi; Brancoli Giac. (19’ st Chiarugi), Ciandri (36’ st Lucchesi); Filippi, Giusti (19’ st Savaglia), Vitali G. (1’ st Lischi). All.: Giampaolo Brancoli.

IMOLA: Giacomoni; Venturi, Lazzari, Giacometti, Marabini (9’ st Zarrillo); Cioffi, Carluccio; Romano (cap.), Monterisi, Salvatori; Monduzzi (18’ pt Olivato), Dal Prato; Ferrari, Morigi, Calderan (12’ st Poggiali). All.: Samuel James Morton.

ARBITRO: Francesco Cagnin di Venezia.

MARCATORI: nel pt (12-0) 11’ m. Mazzoni, 14’ m. Giusti tr. Magni M.; nel st 1’ m. Brancoli Giac. Tr. Magni M., 8’ m. Giusti, 17’ m. Tamberi, 26’ m. De Libero tr. Magni M., 30’ m. Poggiali, 32’ m. Benieri, 38’ m. Lischi.

NOTE: giornata piovosa, terreno allentato. Nessun cartellino estratto dall’arbitro. In classifica 5 punti per i Lions (che hanno vinto e si sono aggiudicati il bonus-attacco; otto mete realizzate) e 0 punti per Imola (battuto con un margine superiore alle sette lunghezze; una meta realizzata).

I risultati della 19° giornata (7° di ritorno) di B, girone 2 (tra parentesi i punti validi per la classifica): Lions Amaranto Livorno – Imola 46-5 (5-0); Modena – Jesi 63-5 (5-0); Florentia – Livorno 18-23 (1-5); Parma – Formigine 70-3 (5-0). Riposo per Roma Olimpic e CUS Siena La nuova classifica (tra parentesi le partite giocate o comunque omologate): Parma (13) 56; Livorno (12) 52; Florentia (13) 50; Roma Olimpic (14) 47; Lions Amaranto Livorno (13) 40; Modena (13) 37; CUS Siena (13) 25; Formigine (13) 14; Jesi (14) 8; Imola* (13) -1. *Imola sconta 4 punti di penalizzazione.