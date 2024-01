Home

28 Gennaio 2024

Livorno 28 gennaio 2024 – Rugby, serie B: Lions Amaranto – Modena Tabellino, risultati e classifica

LundaX Lions Amaranto – Giacobazzi Modena 18-47

LundaX Lions Amaranto: De Libero (cap.); Magni N. (34’ st Zaccagnini F.), Freschi M., Bernini N., Gregori (21’ st Zaccagnini T.); La Rosa, Casalini; Marchi, Ulbano, Tedeschi (10’ st Chiarugi G.); Ciandri (10’ st Scardino), Quercioli (28’ st Savaglia); Filippi (15’ st Togni), Zingoni, Fusco (31’ st Lischi). All.: Giacomo Bernini.

Giacobazzi Modena: Petti; Cevolani (6’ st Rinaldi), Assandri (11’ st Trotta), Pergola, Barbolini; Michelini (cap.), Esposito (1’ st Messera); Musajo, Tarantini, Operoso; Venturelli M. (18’ st Zanni), Bellei (6’ st Biolchini); Malisano (23’ st Effah), Rodriguez, Rizzi (1’ st Ori). All.: Andrea Rovina.

Arbitro: Giacomo Favorini di Perugia.

Marcature: nel pt (3-40) 3’m. Bellei tr. Michelini, 11’ cp De Libero, 13’ m. Rizzi, 18’ m. Rizzi tr. Michelini, 25’ m. Barbolini tr. Michelini, 33’ m. Musajo tr. Michelini, 38’ m. Petti tr. Michelini; nel st 9’ m. Musajo tr. Michelini, 19’ m. Gregori, 27’ m. Freschi M., 38’ m. Zingoni.

Note: giornata di sole, nessun cartellino estratto dall’arbitro. Calci piazzati: De Libero 1/2. Punti conquistati in classifica: LundaX Lions Amaranto 0 (passivo superiore alle sette lunghezze; tre mete realizzate) e 5 per il Giacobazzi Modena (che ha vinto e si è assicurato il bonus-attacco; sette mete realizzate).

Il quadro della 12° giornata (1° di ritorno) di B, girone 2, il raggruppamento del centro (tra parentesi i punti validi per la classifica): CUS Siena – San Benedetto 21-27 (1-4); Pieve – Romagna 3-62 (0-5); Formigine – Gubbio 3-0 (4-1); LundaX Lions Amaranto – Modena 18-47 (0-5); Firenze’31 – Bologna 10-52 (0-5); Jesi – Colorno cadetto 17-44 (0-5). La nuova classifica: Romagna 57 p.; Bologna 49; Colorno cadetto e Modena 47; San Benedetto 32; Jesi 29; Pieve e CUS Siena 24; Gubbio 15; LundaX Lions Amaranto 15; Firenze’31 13; Formigine 8. Domenica prossima, in concomitanza con la prima giornata del ‘Torneo delle Sei Nazioni’, turno di riposo nel campionato di B. Alla ripresa, l’11 febbraio, la LundaX Lions Amaranto sarà a Cesena, per render visita all’imbattuta capolista Romagna.