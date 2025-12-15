Home

Rugby, successo dei Pirati sul campo dei RinoCerotti

15 Dicembre 2025

Livorno 15 dicembre 2025 Rugby, successo dei Pirati sul campo dei RinoCerotti

Per i Pirati Livorno, il favoloso 2025 agonistico, l’anno solare nobilitato dalla conquista del titolo tricolore Old, non poteva che chiudersi con il bòtto. In questo sabato pomeriggio di metà dicembre, nell’ultima partita in programma prima delle lunghe vacanze natalizie, la squadra dei ‘tuttineri’ si è imposta 1-2 (ogni meta un punto) sul terreno ‘Emo Priami’ di Stagno, contro i padroni di casa dei RinoCerotti Livorno.

L’incontro, valido per la quarta giornata della fase tosco-emiliana del campionato Old, non ha rivestito una notevole importanza solo per motivi di campanile.

Il derby ha messo di fronte due ottime realtà della categoria, due compagini con i mezzi per ripetere i risultati ottenuti nella scorsa stagione (scudetto per i Pirati, quarti a livello nazionale i RinoCerotti).

Fuori dai denti: con questa preziosissima vittoria, la formazione dei Pirati (squadra che rappresenta tutta la provincia di Livorno, isola d’Elba compresa) ha avvicinato la certezza del primo posto conclusivo della fase tosco-emiliana, piazzamento che dà diritto all’accesso alla finale per il titolo 2026.

I tuttineri allenati dal terzetto Federico Guidi – Francesco Mariotti – Alberto Mazzoni hanno conquistato, contro i RinoCerotti, la loro quarta affermazione in quattro partite di campionato. Più in generale, in questo 2025, per i Pirati, solo vittorie in tutti gli incontri giocati.

La nuova classifica (tra parentesi le partite disputate):

Pirati Livorno (4) 20; Granchi Blu Cecina (3) 13; Ribolliti Firenze (3) 11; Arf Firenze (4) 8; Vecchie Volpi Modena (3) 7; Rinocerotti Livorno (2) 6; Sorci Verdi Prato (2) 4; Allupins Prato (3); Pecore Nere Livorno 0 (0).

Questa prima fase del campionato (nella quale sono impegnate squadre della Toscana ed una, quella delle Vecchie Volpi Modena, dell’Emilia) è prevista con la formula del girone all’italiana: si gioca solo un girone d’andata. Cinque punti vengono assegnati alle squadre che vincono, tre a quelle che pareggiano ed una alle squadre che perdono.

La prima classificata giocherà la finale tricolore con la vincente del girone lombardo-piemontese; la seconda giocherà la finale per il terzo posto nazionale con la seconda dello stesso girone settentrionale. Al torneo ufficiale CIRO (Campionato Italiano Rugby Old) partecipano solo formazioni delle quattro succitate regioni.

A Stagno, da copione, è gara vera, vivace e piuttosto equilibrata.

Dopo una prima fase favorevole ai padroni di casa dei RinoCerotti, i Pirati sbloccano il punteggio con la marcatura di Del Fiorentino, lesto a recuperare un pallone dalla chiusa e a segnare la meta sulla bandierina: 0-1 al 12’. I locali accusano il colpo e gli ospiti, impietosi, ne approfittano: al 22’, dopo azioni insistite portate in più fasi, è Buono a schiacciare in meta. 0-2 all’intervallo.

Il valzer delle sostituzioni non ha mutato il canovaccio tattico della gara: RinoCerotti chiamati ad attaccare vicino al raggruppamento, Pirati che si difendono e provano a sfruttare in ampiezza il campo, con le proprie sventagliate.

Ad 8 minuti dalla fine, i RinoCerotti dimezzano le distanze con la meta di Montagnani: 1-2. Finale emozionante, con i Pirati abili nel difendere la marcatura di vantaggio.

Finisce con il bòtto l’anno, ma quel che conta di più in seno ai Pirati è l’aver consolidato un gruppo di amici, che si divertono e che sono sempre pronti ad aiutare i compagni di squadra.

Una squadra composta da giocatori troppo vecchi per praticare il rugby, ma non oggi…

Gli atleti ‘tuttineri’ utilizzati al ‘Priami’: Francesco Aringhieri, Daniele Biagiotti, Cristiano Bufalini, Michele Buono, Francesco Buti, Paolo Castagnini, Fabrizio Del Fiorentino, Alessio Ferrini, Stefano Ferrini, Luigi Gori, Giovanni Lunardi, Matteo Marcel, Francesco Mariotti, Alberto Mazzi, Alberto Mazzoni, Bruno Milesi, Stefano Pagni (cap.), Mattia Palandri, Simone Piacentini, Federico Pieretti, Riccardo Sciacol, Ciro Sportiello.

