STAGNO (Collesalvetti, Livorno) 30 novembre 2025 Rugby, successo e bonus-attacco per i Lions Amaranto Livorno

All’ora di pranzo, i ‘Leoni’ sono particolarmente affamati. Nel match casalingo giocato con drop d’inizio nell’inedito orario delle 13:00, i Lions Amaranto Livorno hanno mostrato determinazione e carattere e si sono imposti 29-22 sul fanalino di coda Roma Olimpic cadetta. Cinque le mete all’attivo dei labronici, che dunque si sono assicurati il massimo della posta: i fatidici cinque punti frutto dell’affermazione condita dal bonus-attacco. Ai capitolini – che hanno realizzato tre mete – è stato assegnato solo il cosiddetto bonus-difesa, ottenuto grazie al passivo inferiore alle otto lunghezze. I Lions – attesi nelle prossime due domeniche da duri scontri con le due ottime realtà umbre del girone; in successione Gubbio in trasferta e Perugia in casa -, anche contro i bianconeri laziali si sono presentati con uno schieramento dall’età media decisamente bassa. Titolari il classe 2004 Carniel, i classe 2005 Bernini, Casalini e Zingoni e ben cinque atleti del 2006: l’ala Santana, il centro Pellegrini, il flanker Consani, il seconda linea Contini ed il pilone Vernoia. Questa squadra sta aprendo un nuovo ciclo. L’annata in corso – al di là della situazione attuale in graduatoria – è utilissima per far maturare ai tanti ragazzi che da pochi mesi sono entrati nel giro seniores, utilissime esperienze. I livornesi sono ora quinti, alle spalle solo delle quattro compagini che stanno sgomitando per la promozione diretta e per i playoff.

Il quadro dei risultati del quarto turno di serie B, girone 4 (tra parentesi i punti validi per la classifica): Lions Alto Lazio – Cavalieri Prato/Sesto cadetti 44-31 (5-1), UR Firenze cadetto – Gubbio 20-24 (1-5); Colleferro – Perugia 12-20 (0-4); Lions Amaranto Livorno – Roma Olimpic cadetta 29-22 (5-1); Olbia – CUS Siena 35-7. Questa l’attuale situazione in classifica: Perugia e Lions Alto Lazio 19; Olbia 18, Gubbio 15; Lions Amaranto Livorno 11; CUS Siena 7; Cavalieri cadetti 5; Colleferro e UR Firenze cadetti 4; Roma Olimpic cadetta 1.

Verranno promosse le prime classificate di ciascuno dei cinque gironi territoriali e le tre squadre che vinceranno i playoff, fase che coinvolgerà le cinque seconde e la miglior terza. Non sono previste retrocessioni.

LIONS AMARANTO LIVORNO – ROMA OLIMPIC CADETTA 29-22

LIONS AMARANTO LIVORNO: Magni N.; Carniel (11’ st Bientinesi), Pellegrini, Bernini N., Santana (23’ st Assenti); Mazzoni, Casalini (19’ st Gregori); Marchi, Vitali L. (11’ st Zaccagnini F.), Consani N.; Scardino (cap.), Contini (19’ st Ferra); Filippi (18’ st Bertini), Zingoni, Vernoia (26’ st Savaglia). All.: Michele Ceccherini – Francesco Consani.

ROMA OLIMPIC CADETTA: Coppari; Chiarentini, Pastore, Ricci, Cioni (11’ st Pisani); Lupo, Di Mambro (17’ st Chiodi); Pallagrosi (17’ st Valent); Novelli, De Paolis (8’ st Viti) (24’ st Carta); Digitale, Pietra (8’ st Petta); Cupaiolo, Padalino, Grossi (2’ pt De Lorenzo). All.: Alessandro Natoli.

ARBITRO: Vittorio Scaffardi di Parma.

MARCATORI: nel pt (17-10) 4’ cp Ricci, 8’ m. Zingoni tr. Magni N., 17’ m. Scardino, 32’ m. Ricci tr. Cioni, 34’ m. Consani N.; nel st 5’ m. Berini N. tr. Magni N., 16’ m. Marchi, 25’ m. Novelli tr. Ricci, 37’ m. Ricci.

NOTE: in classifica 5 punti per i Lions Amaranto, che hanno vinto e si sono assicurati il bonus-attacco (quattro mete realizzate) e 1 punto per la Roma Olimpic cadetta, che ha perso con un margine inferiore alle otto lunghezze e non ha centrato il bonus-attacco (tre mete realizzate). Espulsione temporanea (38’ st) per Pastore. Calci piazzati: Magni N. 0/1, Ricci 1/1.