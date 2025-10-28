Home

Rugby touch, la rappresentativa Lions Amaranto Livorno protagonista a Prato

28 Ottobre 2025

Livorno 28 ottobre 2025

Tanto divertimento per la rappresentativa touch dei Lions Amaranto, impegnata nel pomeriggio di questo ultimo sabato del mese di ottobre nel raggruppamento svoltosi sul campo ‘Coiano’ di Prato, quartier generale della locale società del Gispi.

Sette i giocatori (quattro femmine e tre maschi) schierati nella rappresentativa livornese. I labronici, che nell’occasione hanno giocato affiancati a quattro ragazzi di Lucca, hanno ottenuto, nel proprio girone, due vittorie, un pareggio ed una sconfitta.

Amaranto battuti dal Prato 1-5 (ogni meta un punto), vittoriosi poi con i fiorentini del Taccovale 3-1 e con il Valdelsa 3-0 e infine protagonisti di un bel pareggio con il Pontedera, 2-2. Un evento, quello del ‘Coiano’, vissuto da tutti quanti nel modo e nello spirito giusto; senza tensioni e in un clima di amicizia e serenità, tipico di queste gare del campionato amatoriale.

Il ‘touch’ è la variante del rugby aperto realmente a tutti quanti, giovani, giovanissimi e meno giovani. Non sono previste mischie, nè punti di piede, nè placcaggi. Per fermare l’avversario è sufficiente toccarlo, appunto, con il cosiddetto ‘touch’.

I ‘magnifici sette’ giocatori Lions di scena a Prato: Stefano Oro, Silvia Mentessi, Enrico Sanna, Martina Bardelli, Arianna Vallese, Francesco Prestinari, Denise Bargagna.