17 Dicembre 2024

Livorno 17 dicembre 2024 Rugby touch: tanto divertimento (e buoni risultati) per la squadra Lions Amaranto

Un sabato pomeriggio trascorso all’insegna del puro divertimento. Potenza di un pallone ovale..

Il raggruppamento regionale ospitato il 14 dicembre sul campo amico ‘Emo Priami’ di Stagno è stato caratterizzato, per la squadra touch dei Lions Amaranto Livorno, da quattro partite vinte e da una gara persa.

Quello del touch è una specialità del rugby, nella quale possono realmente trovare spazio tutti quanti: giovani, giovanissimi e meno giovani, di ambo i sessi.

Una specialità nella quale non sono previsti placcaggi e mischie e i risultati sono determinati unicamente dal numero delle mete realizzate. Per fermare l’avversario, è sufficiente toccarlo. Il tutto senza tensione, ma solo con il gusto di confrontarsi in modo simpatico, tra mille sorrisi.

È evidente che i risultati tecnici – leggi i ruolini di marcia – abbiano, in questo campionato amatoriale, un valore del tutto relativo.

Resta il dato di fatto che la squadra amaranto allenata da Alessandro Brondi abbia conseguito nel raggruppamento disputato sul campo amico, un buon bottino di punti.

Nella classifica di giornata, livornesi secondi, alle spalle del Pisa, contro cui hanno ceduto 2-3 (ogni meta un punto). Per il resto, per i padroni di casa, successi con il Lucca 3-1, con il Pontedera 3-2, con il Colle val d’Elsa 4-1 e con i fiorentini del Tacco Ovale 5-1. I giocatori amaranto ‘profeti in patria’, protagonisti sul terreno amico di Stagno: Luca Brondi, Silvia Mentessi, Arianna Vallese, Francesco Prestinari, Stefano Oro, Simona Conticini.