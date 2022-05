Home

Rugby: trionfo delle Red Roses – Livorno Rugby under 15 femminile al torneo Città di Treviso

24 Maggio 2022

Livorno 24 maggio 2022

Trionfo delle Red Roses, la rappresentativa del Livorno Rugby under 15, al ‘Torneo Città di Treviso’, il trofeo giovanile di gran lunga più noto ed importante nel panorama giovanile della palla ovale nazionale (in ambito maschile e naturalmente anche in ambito femminile).

Al prestigiosissimo evento, giunto alla sua 42° edizione, la compagine biancoverde guidata dall’allenatore Stefano Carraro ha sbaragliato la concorrenza, ottenendo, con una facilità disarmante, la prima piazza.

Il tutto con la ciliegina sulla torta relativa alla premiazione della labronica Alice Antonazzo, eletta miglior giocatrice del torneo.

‘Mete’ frutto del serio lavoro svolto da tutta la società, dallo staff tecnico e dalle stesse atlete. ‘Mete’ che sottolineano l’indiscusso talento di Alice, carismatico capitano della squadra.

Sul prato del ‘glorioso’ stadio trevigiano ‘Monigo’, le ragazze labroniche, classe 2007 e 2008, hanno colto nove (quasi tutte larghi) successi su dieci partite.

L’unica sconfitta è giunta a qualificazione alla seconda fase abbondantemente in cassaforte.

Otto le compagini impegnate nel torneo riservato alle realtà femminili under 15. La formula ha dapprima previsto, nella giornata di sabato, la disputa di un girone all’italiana.

Poi, nel corso della domenica, le migliori quattro si sono sfidate in ulteriori incontri, che hanno decretato le finaliste.

Le ‘Red Roses’, nella prima parte del torneo, in rapida successione, hanno ottenuto brillanti vittorie con le padroni di casa del Benetton Treviso 21-7, con il Biella 42-7, con il Villorba 42-5, con le Rebels Vicenza 21-14, con il Viadana 42-10 e con il Valsugana 21-14, per poi cedere con il CUS Milano 14-21. La striscia di successi è ripresa nella giornata di domenica con le partite ‘di semifinale’ con CUS Milano, Valsugana e Benetton, vinte rispettivamente per 21-19, 35-14 e 28-7.

La finalissima ha opposto le livornesi al Valsugana.

Partita a senso unico, chiusa con il netto successo, 33-0, delle scatenate biancoverdi.

Le giocatrici prime classificate al ‘Torneo Città di Treviso’: Gaia Lopes, Sandra Sardella, Ginevra Pizzitutti, Brenda Biagioni, Alice Antonazzo, Penelope Celayes, Elisabetta Bollaro, Martina Menchetti, Rebecca Palm, Penelope Benigni, Nives Balducci, Agnese Di Dio, Lara Petretti, Zoe Masi, Margherita Carraro.

