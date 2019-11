Home

Rugby: tutti gli impegni nel fine settimana delle rappresentative del Livorno

14 novembre 2019

Livorno 14 novembre 2019 – L’imminente fine settimana sarà caratterizzato dal maltempo, dalla pioggia, ma anche da tante partite di una certa importanza delle varie rappresentative del Livorno Rugby. Le formazioni biancoverdi non impegnate in casa, saranno di scena a Firenze, o comunque alle porte di Firenze. I riflettori sono, ovviamente, principalmente puntati sulla prima squadra che domenica alle 14,30 giocherà, sul terreno del Florentia (quarta giornata di B, girone 2), il primo vero scontro diretto per la promozione. Le due squadre toscane hanno sempre vinto nelle prime tre fatiche stagionali e non fanno mistero di puntare alla prima piazza finale, quella che consegna il biglietto per il salto di categoria. Alle 12,30 di domenica, l’under 18, nel quinto turno del campionato élite di categoria, girone del centro Italia, ospiterà, sul ‘Maneo’, il Colorno. I giovani biancoverdi vanno a caccia della loro quarta affermazione di fila. Nell’andata della semifinale del campionato regionale, gli under 16 se la vedranno, in trasferta, al ‘Lodigiani Stadium’, domenica alle 11, con i pari età del Firenze’31 ‘1’. L’altra semifinale oppone Cavalieri ‘1’ e Ghibellini ‘1’. Le due squadre che si qualificheranno alla finale toscana, saranno sicure dell’accesso diretto alla fascia ‘1’ interregionale (di fatto il torneo élite). Gli under 14 ‘1’ del Livorno Rugby giocheranno sabato alle 16,30, al ‘Querceto’ di Sesto Fiorentino, contro i padroni di casa dei Cavalieri Prato/Sesto. Sabato alle 15,30, l’under 12 biancoverde giocherà un raggruppamento piuttosto impegnativo, al ‘Lodigiani Stadium’ di Firenze. Sempre alle 15,30 di sabato, ma sul terreno amico ‘Maneo’, ‘Festival under 6’, organizzato ed ospitato dal Livorno Rugby. Mancherà, in questo fine settimana biancoverde, solo il tempo per annoiarsi…

Fari puntati non solo sulla prima squadra dei Leoni, che domenica alle 14,30, nel quadro della quarta giornata di B, girone 2, ospiterà sul ‘Priami’ di Stagno il CUS Siena. Il fine settimana scatta con una gara che va ben al di là dell’aspetto tecnico-sportivo. Alle 14 di sabato, sul sintetico dell’impianto sportivo situato all’interno della casa circondariale de ‘Le Sughere’, per il campionato Old, esordio assoluto in un campionato federale della compagine delle ‘Pecore Nere’, la squadra composta da detenuti nell’istituto penitenziario labronico. E’ la prima volta in senso assoluto, a livello regionale, che una partita di rugby ufficiale (e non una semplice amichevole) viene giocata all’interno di un carcere. Come noto, la rappresentativa delle ‘Pecore Nere’ (che nella circostanza ospiterà gli Allupins Prato) è allenata da tecnici Lions. Il progetto del rugby nella casa di reclusione cittadina è reso possibile grazie all’iniziativa ed all’opera della stessa società amaranto, con la collaborazione della direzione e dei dipendenti del carcere e dell’Associazione Amatori Rugby Toscana. Alle 15, al ‘Priami’, la seconda squadra dei Lions, nel campionato amatoriale Challenge, ospiterà la Grande Selva. Alle 15,30, allo stadio ‘Ferracci’ di Torre del Lago, ‘raggruppamento’ per le due squadre Lions under 12. Sempre sabato e sempre alle 15,30, i Lions under 6 saranno di scena al ‘Festival’ ospitato dal campo ‘Maneo’ di Livorno. Alle 16,30 di sabato, la squadra ‘1’ dei Lions under 14 giocherà, al ‘Castellani’, contro i locali del Cecina ‘2’. In campo domenica le quattro squadre del Granducato, la franchigia nata nel 2015 e resa possibile dalla collaborazione tra Lions Amaranto Livorno, Etruschi Livorno, Bellaria Pontedera e CUS Pisa. Alle 11, al ‘Priami’, il Granducato ‘1’ under 16 riceverà la visita del Lucca. In contemporanea, al ‘Querceto’ di Sesto Fiorentino, il Granducato ‘2’ under 16 se la vedrà con i padroni di casa dei Cavalieri Prato/Sesto ‘2’. Alle 12,30 impegno al Complesso Scolastico ‘Marco Polo’ di Firenze (contro i coetanei del Florentia) per il Granducato under 18 ‘1’ e al ‘Tamberi’ di Livorno (contro i pari età dei Ghibellini ‘2’) per il Granducato under 18 ‘2’. Il cerchio si concluderà con l’attesa partita valida per la serie B, al ‘Priami’ (ore 14,30, ingresso gratuito) tra la prima squadra dei Lions Amaranto Livorno ed il CUS Siena. Un derby toscano che si preannuncia equilibrato ed intenso. La più degna conclusione di un fine settimana particolarmente importante per il club labronico dei ‘Leoni’