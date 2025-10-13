Rugby, under 10 e under 18 dei Lions Amaranto Livorno in evidenza nel Primo Memorial Lombardi

Home

13 Ottobre 2025

Il modo più bello per ricordare un amico che ci ha lasciati troppo presto. Il modo più genuino per ricordare Andrea Lombardi, il rugbista nativo di Benevento, fin da giovane trasferitosi a Lucca e a lungo brillante protagonista in varie squadre toscane. Nessuno tra le tante persone legate al rugby (e non solo legate al rugby) che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzare le sue grandi doti umane, lo ha dimenticato. Il seconda – terza linea si era messo in evidenza, nella stagione 2010/11 (in B), nelle fila dei Lions Amaranto Livorno. A Lombardi, scomparso a soli 50 anni lo scorso mese di gennaio, è stato dedicato un riuscitissimo torneo riservato alle categorie propaganda under 10 e under 8. Il Memorial si è svolto nella mattinata di questa calda e assolata domenica di metà ottobre sul campo sportivo di San Cassiano a Vico, a Lucca. Un evento che ha richiamato centinaia di sportivi (giovanissimi atleti e relativi accompagnatori) in rappresentanza di varie società della costa toscana. Otto le formazioni per ciascuna categoria. Gli under 10 e gli under 8 dei Lions Amaranto Livorno, alla loro prima uscita ‘agonistica’ della stagione, hanno onorato fino in fondo l’impegno. Gli under 10 labronici, guidati dagli allenatori-educatori Biagio Lembo e Marco Lorenzoni, coadiuvati dai dirigenti-accompagnatori Lisa Sicilia, Tommaso Dello Sbarba, Piero Zichi e Antonio Ascione, si sono presentati a Lucca con due squadre. Entrambe le formazioni sono salite sul podio della classifica. Primo posto nel 1° Memorial Lombardi per il Bellaria Pontedera, secondo e terzo per le due rappresentative Lions. I giocatori amaranto, classe 2016 e 2017, delle due squadre dei ‘leoncini’ (ciascuna, ha disputato nel corso dell’intensa mattinata, cinque partite): Tommaso Augusti, Francesco Anderlucci, Luigi Ascione, Alessio Bagnoli, Alessio Dello Sbarba, Diego Landucci, Nico Leo, Achille Montagnani, Giorgio Pierini, Eduard Mihai Pop, Matteo Romano, Thomas Varotto, Vito Zichi, Vincenzo Castaldi, Andrea Doveri, Giacomo Lembo, Leonardo Bertolini, Francesco Giachi, Furio Camus, Giorgio Lorenzoni, Jacopo Montauti, Emilio Moretti, Massimo Bonifazi, Giorgio Madrigali, Alessandro Angiolini, Dario Litrico. Gli under 8 dei Lions Amaranto, sotto la guida degli allenatori-educatori (nonchè giocatori della prima squadra) Nicola Consani e Giacomo Marchi (coadiuvati dagli accompagnatori Simone Ledda e Valentina Muscillo) ha ottenuto il quinto posto. Questo l’elenco degli atleti under 8 labronici (classe 2018 e 2019, anch’essi attivi con cinque partite) protagonisti nel Memorial Andrea Lombardi: Dario Chiappe, Filippo Martina, Leonardo Ledda, Mattia Baconcini, Lorenzo Lombardi, Ethan Cavallin Della Vista, Mattia Bushi, Jacopo Bargellini, Leonardo Bulgaron, Leon Bernardi.

