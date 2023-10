Home

Rugby under 16: altri due successi per le realtà sinergica dei Triviani

10 Ottobre 2023

Livorno 10 ottobre 2023 – Rugby under 16: altri due successi per le realtà sinergica dei Triviani

Quella dei Triviani under 16 è la realtà nata quest’anno ed è il frutto del lavoro sinergico tra Unicusano Livorno Rugby, Bellaria Pontedera e Titani Viareggio.

Due le rappresentative dei Triviani (squadra ‘Verde’ e squadra ‘Blu’) impegnate nel campionato di categoria.

In questa prima fase stagionale, tutte le compagini (nell’under 16 giocano elementi nati negli anni 2008 e 2009) sono di scena nella fase preliminare; le 13 squadre toscane e le due umbre sono state inizialmente divise in quattro raggruppamenti.

Si è disputato, in questa primissima fase dell’annata, un girone all’italiana, con tre giornate (sfide di sola andata), che ha determinato le prime classifiche.

Solo successi per le due compagini dei Triviani:

tre vittorie su tre per la rappresentativa ‘Verde’ e due su due per la rappresentativa ‘Blu’ (protagonista nel girone 2, composto solo da tre squadre).

Di fatto le due squadre sinergiche di Livorno – Pontedera – Viareggio sono già certe di chiudere la fase tosco-umbra ai primi quattro posti.

Il 22 e il 29 ottobre affronteranno, nelle semifinali, le prime degli altri due gironi. La formula del campionato tosco-umbro prevede la determinazione di una classifica generale dal primo al quindicesimo posto ed il passaggio delle migliori (da quantificare il numero) alla fase interregionale ‘1’ (o èlite che dir si voglia).

Le due squadre dei Triviani sono guidate dal terzetto di allenatori composto da Massimiliano Ljubi, Denis Dallan e Francesco Gasperini (in ‘quota’ rispettivamente di Unicusano Livorno Rugby, Titani Viareggio e Bellaria Pontedera).

In questa domenica, entrambe le squadre dei Triviani hanno giocato in casa.

I ‘verdi’ hanno battuto il Foligno 65-10. Inizialmente in campo, per i locali, Fagiolini, Crisci, Logigan, Galleni, Gambogi, Bianchi, Trevisan, Pasqui, Pescaglini, Orlandi, Turchini, Fiorentini, Ercolani (cap.), Picchi, Francasi. Entrati poi Poli, Cerrai, Adami, Fiorenza, Parlanti, Gallo, Caivano.

Più faticata l’affermazione dei Triviani Blu sul Florentia ‘1’ (22-20 il punteggio).

Lo schieramento (dal pilone all’estremo):

Biagini (1’ st Prex), Sardelli, Giusti; Massei (5’ st Rivoli) Gradassi (cap.); Andreotti, Campora, Pirrone; Marino, Maia (1’ st Lenzi); Di Mauro, Chelini (v.cap.), Ferdani, Malfatti; Celi. A disp: Isolani, Padella, Dinelli, D’Ercole.

